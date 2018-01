Liviu Dragnea si Victor Ponta, audiati ca martori, la DNA Ploiesti, in dosarul lui Zgonea

Potrivit publicatiei locale citate, audierile au fost facute in secret cu putin timp inainte de Craciun. Valeriu Zgonea, coleg de partid cu cei patru audiati recent la sediul DNA Ploiesti, a fost trimis in judecata intr-un dosar de trafic de influenta Zgonea este acuzat ca in perioada in care era presedinte al Camerei Deputatilor a primit foloase necuvenite pentru a o numi pe o ruda a lui Dumitru Dobrica (consilier judetean din Buzau) intr-o functie importanta in cadrul Ministerului Comunicatiilor.In aceasta cauza, Dumitru Dobrica a incheiat un acord de recunoastere a faptelor cu procurorii ploiesteni.Dosarul se judeca in prezent pe rolul Tribunalului Bucuresti.