Avocata Maria Vasii: O sa-i propun domnului Dragnea cereri de urmarire penala a persoanelor ce il acuza, dar au fost in aceleasi situatii 

"Cu siguranta sunt foarte multe lucruri pe care le-am vazut in contradictie cu cele declarate public de anumite persoane care au fost in acest loc si au spus lucruri, zic eu, neadevarate", a spus Maria Vasii, dupa ce a stat aproximativ doua ore la DNA pentru a studia dosarul Tel Drum, in care este implicat Liviu Dragnea.Ea a mentionat ca, in urma celor citite in dosar, ii va propune lui Liviu Dragnea cereri de extindere a urmaririi penale fata de alte persoane."O sa-i propun domnului Dragnea cereri de extindere a urmaririi penale pentru toate persoanele care il acuza pe domnul Liviu Dragnea, dar la randul lor au fost in situatii in care i-ar pune in egala masura in acuzare, din moment ce domnul Dragnea este pus sub acuzare. Or, socotim ca acele demersuri nu au fost infractiuni, nici pentru domnul Dragnea. (...) Vorbim de complicitate la aceleasi infractiuni, pentru ca nu poate fi acuzat domnul Dragnea de anumite fapte, cata vreme persoanele care erau de fata la luarea unor anumite decizii pot sa aiba aceeasi raspundere", a aratat Vasii.Intrebata daca acest lucru inseamna ca admite acuzatiile aduse de procurori lui Liviu Dragnea, avocata a negat categoric. ''Sub nicio forma. Spun ca asa cum in ceea ce le priveste pe celelalte persoane s-a apreciat ca nu au savarsit nicio infractiune, trebuie sa extindem acest rationament si pentru domnul Dragnea'', a mentionat aceasta.Ea a afirmat ca Liviu Dragnea are dreptul de a veni personal la DNA, insa atata vreme cat procurorul de caz a permis sa ia copiile unor documente relevante din dosar va fi mult mai usor sa le examineze dintr-un birou.Avocata a fost intrebata de jurnalisti daca Liviu Dragnea ar putea deveni martor denuntator in cauza."Nici vorba. Fata de lucrarile de la dosar noi suntem indreptatiti sa cerem o interpretare corecta a legii fata de toate persoanele. In aceasta incercare de a face o interpretare corecta, vom cere poate extinderea cercetarilor pentru a delimita foarte clar faptele fiecarei persoane despre care se vorbeste in aceste proceduri judiciare", a mai spus Maria Vasii.