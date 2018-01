Fostul presedinte al CJ Timis Constantin Ostaficiuc, condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul finantarii echipei de fotbal Poli Timisoara

Magistratii Curtii de Apel Timisoara au pronuntat, miercuri, decizia definitiva in dosarul finantarii echipei de fotbal Poli Timisoara, in perioada in care aceasta a fost condusa de omul de afaceri Marian Iancu.Fostul presedinte al CJ Timis Constantin Ostaficiuc a primit trei ani de inchisoare cu suspendare, dupa ce in prima instanta (Tribunalul Timis) primise patru ani si sase luni cu executare.De asemenea, lui Ostaficiuc i se interzic mai multe drepturi, printre care dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o durata de doi ani. El mai trebuie sa presteze munca in folosul comunitatii, neremunerata, timp de 60 de zile lucratoare, la Directia de Sanatate Publica Timis.Tot trei ani cu suspendare au mai primit fostul secretar al judetului Timis Petrisor Nadastean, Razvan Hrenoschi si Dan Cionvica, fosti directori in cadrul CJ Timis, dar si fostul presedinte al clubului de fotbal Poli Timisoara Gheorghe Chivorchian. Ioan Negrei si Ioan Liviu Rosca, persoane din fosta conducere a clubului Poli Timisoara, patronat de Marian Iancu, au primit, de asemenea, cate trei ani de inchisoare cu suspendare.In prima instanta au fost condamnati la trei ani cu suspendare Petrisor Nadastean, Razvan Hrenoschi si Sabin Dan Cionvica. Fostul director al clubului patronat de Marian Iancu, Gheorghe Chivorchian, a fost condamant in prima instanta la trei ani si zece luni cu executare, iar Ion Negrei si Liviu Rosca, mebri in conducerea clubului au primit in prima instanta cate trei ani si noua luni cu executare.Inculpatii in acest dosar trebuie sa plateasca si sume mari de bani, pentru acoperirea prejudiciului."(...) obliga in solidar inculpatii Ostaficiuc Constantin si Nadastean Ioan Petrisor si partea responsabila civilmente SC Politehnica Timisoara SA la plata sumei de 9.950.000 lei (cu accesoriile legale aferente), actualizata la data platii, din care in solidar cu inculpatul Hrenoschi Razvan pentru suma de 8.450.000 lei (cu accesoriile legale aferente), actualizata la data platii, in solidar cu inculpatul Mihut Mircea Marian pentru suma de 3.000.000 lei (cu accesoriile legale aferente), actualizata la data platii, in solidar cu inculpatul Cionvica Dan Sabin pentru suma de 6.300.000 lei(cu accesoriile legale aferente), actualizata la data platii, in solidar cu inculpatul Chivorchean Haic Gheorghe pentru suma de 5.050.000 lei (cu accesoriile legale aferente), actualizata la data platii, in solidar cu inculpatul Negrei Ion pentru suma de 4.500.000 lei(cu accesoriile legale aferente), actualizata la data platii, in solidar cu inculpatul Rosca Liviu Ioan pentru suma de 8.050.000 lei(cu accesoriile legale aferente), actualizata la data platii, in solidar cu Borza Petru pentru suma de 1.500.000 lei (cu accesoriile aferente), actualizata la data platii, in solidar cu Pepa Daniela Octavia pentru suma de 1.500.000 lei (cu accesoriile aferente), actualizata la data platii despagubiri civile catre partea civila Consiliul Judetean Timis", se arata in sentinta magistratilor Curtii de Apel Timisoara.Constantin Ostaficiuc si alte persoane din cadrul CJ Timis si din conducerea clubului de fotbal au fost trimisi in judecata de procurorii DNA care ii acuzau ca in perioada 2008-2011, profitand de functiile pe care le aveau, au dispus abuziv si ilegal plata din bugetul judetului Timis a sumei de 9.950.000 de lei catre S.C. Politehnica Timisoara S.A., condusa pe atunci de Marian Iancu.