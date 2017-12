Radu Mazare, aflat sub control judiciar, a parasit Romania si a transmis ca este in Madagascar, unde cere azil politic

Radu Mazare a plecat din Romania in ziua de Craciun, la ora 13:00, cu o cursa catre Paris de pe Aeroportul Otopeni (surse judiciare citate de News.ro).

Politia Romana: "Masura controlului judiciar in cazul lui Radu Mazare nu prevedea interdictia de a parasi tara, iar pe toata perioada existentei masurii preventive a controlului judiciar politistii nu au constatat incalcari ale obligatiilor impuse."

Madagascar, tara unde Radu Mazare a cerut azil politic, a fost lovita anul acesta de o epidemie de ciuma cu 2.348 de cazuri si 202 decese, in perioada 1 august - 22 noiembrie, potrivit datelor prezentate de Organizatia Mondiala a Sanatatii. Epidemiile de ciuma sunt frecvente in Madagascar.



Potrivit reprezentantilor Politiei Romane, sambata, in jurul orei 12.00, politistii Biroului Supravegherii Judiciare din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta s-au sesizat cu privire la faptul ca Radu Mazare, aflat sub control judiciar in baza unei decizii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie , nu s-a prezentat pentru a semna in graficul de prezenta.Contactat de politisti, fostul primar al Constantei le-a spus ca se afla in Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic.Conform procedurii, politistii constanteni au sesizat Inalta Curte de Casatie si Justitie.Masura controlului judiciar in cazul lui Radu mazare nu prevedea interdictia de a parasi tara, iar pe toata perioada existentei masurii preventive a controlului judiciar politistii nu au constatat incalcari ale obligatiilor impuse, adauga Politia Romana.Radu Mazare, primar al Constantei timp de trei mandate, este cunoscut pentru vacantele sale exotice, in Brazilia si in Madagascar.In 2012, cand era primar al Constantei, Radu Mazare anunta, la intoarcerea dintr-o vacanta in Madagascar, ca a concesionat de la un trib, pe o perioada de 99 de ani, 1,8 hectare de teren pe malul oceanului, intr-un golf in nordul Madagascarului, pentru care ar fi platit 1 euro pe metru patrat. El spunea atunci ca vrea sa construiasca acolo un complex pentru iubitorii de sporturi nautice.In noiembrie 2016, fostul primar al Constantei le-a vorbit magistratilor instantei supreme, la unul din termenele in procesul privind finantarea cartierului social Henri Coanda, despre investitiile sale imobiliare in Brazilia si ]n Madagascar, cu banii lui Elan Schwartzenberg. El a vorbit despre doua terenuri in Brazilia, cumparate in 2007 si 2008, si despre "aproximativ doua hectare￯ intr-o zona turistica din Madagascar. Pe terenul din Madagascar a fost ridicat resortul Mantasaly, format din 16 bungalow-uri amplasate pe plaja, restaurant, bar-lounge, SPA si magazin.In luna iulie a acestui an, Radu Mazare a fost condamnat de Curtea de Apel Bucuresti la patru ani de inchisoare cu suspendare in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Mamaia, dar decizia nu este definitiva. In acest dosar au fost judecati fosti angajati din Primarie sau fosti consilieri locali. Instanta a decis achitarea a 26 de inculpati, ceilalti primind pedepse cu suspendare. In acest dosar, Radu Mazare a fost trimis in judecata de DNA in 28 octombrie 2008, alaturi de 36 de persoane, intre care fosti si actuali functionari din Primaria Constanta si Oficiul de Cadastru, mandatari si notari publici, pentru atribuirea nelegala a unor intinse suprafete de teren intravilan din municipiul Constanta, Mamaia, plaja si faleza. Prejudiciul in aceasta cauza a fost estimat de DNA la aproximativ 114 milioane de euro.Radu Mazare mai este judecat si in alte dosare, acestea aflandu-se pe rolul primei instantei. Astfel, la instanta suprema este judecat un dosar in care fostul primar al Constantei este acuzat ca a primit opt milioane de euro si peste opt milioane de lei de la reprezentantii unor firme pentru facilitarea emiterii unor documente si pentru inlesnirea castigarii unei licitatii sau incheierea unor contracte. In acest dosar, mai sunt judecati fostul deputat PSD Eduard Martin, asociat al SC Polaris M Holding SRL, si mai multi functionari din Primaria Constanta, precum si omul de afaceri Sorin Strutinsky.De asemenea, el este judecat tot la instanta suprema, impreuna cu fratele sau, fostul senator Alexandru Mazare si omul de afaceri Avraham Morgenstern, in dosarul campusului social Henri Coanda din Constanta. Potrivit rechizitoriului procurorilor, Radu Mazare, in calitate de primar al municipiului Constanta, a lansat, la inceputul anului 2011, programul de construire a unor locuinte modulare grupate in Campusul Social ￯Henri Coanda￯, aprobat prin hotarare a Consiliului Local Constanta. In acest context, Avraham Morgenstern i-ar fi dat lui Radu Mazare 175.000 de euro, pentru ca acesta sa-i faciliteze castigarea licitatiei pentru contractul de construire a campusului social, in valoare de 40.964.030 lei fara TVA (circa 10 milioane de euro).Anchetatorii sustin ca din cei 175.000 de euro, 95.000 de euro au fost transferati in contul personal al lui Radu Mazare si 80.000 de euro in contul pus la dispozitie de fratele acestuia, senatorul Alexandru Mazare, ambele fiind deschise la o banca din Israel.Radu Mazare este judecat la Tribunalul Constanta intr-un alt dosar pentru abuz in serviciu, fiind acuzat de procurorii DNA ca ar fi vandut terenuri din Mamaia la preturi subevaluate, realizand astfel un prejudiciu de peste trei milioane de euro.