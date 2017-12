Ionut Negoita, trimis in judecata pentru complicitate la bancruta frauduloasa in dosarul legat de insolventa clubului Dinamo

In acelasi dosar au mai fost trimisi in judecata avocatul Valentin Cristian Gheorghita, acuzat de bancruta frauduloasa, administratorul judiciar Catalin Andrei Dascal si Elena Cosma, pentru complicitate la bancruta frauduloasa.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, in calitate de administrator special al societatii Dinamo 1948 SA, in cadrul procedurii de insolventa, la data de 22 octombrie 2014, in momentul in care a semnat planul de reorganizare si a facut prezentarea si evaluarea activelor aflate in patrimoniul societatii Dinamo 1948 SA, Valentin Cristian Gheorghita a omis (a ascuns) o parte din activele acestei societati, cu o valoare contabila neta de 16.863.011 lei si o valoare reala de 5.179.032 lei, formate din stocuri in valoare de 504.158 lei, creante in valoare de 4.449.796 lei si disponibilitati banesti existente in casierie si conturi la banci in cuantum de 225.078 lei, in scopul reducerii frauduloase a creantelor bugetare.Procurorii mai sustin ca, pentru aprobarea si implementarea frauduloasa a planului de reorganizare, intocmit in fals, Valentin Cristian Gheorghita a beneficiat de sprijinul lui Ionut Negoita, care, la data de 17.11.2014, in scopul de a frauda bugetul de stat, respectiv pentru a reduce in mod fraudulos creantele bugetare, a votat atat direct, cat si indirect (prin intermediul societatilor pe care le controla) pentru aprobarea planului de reorganizare propus de administratorul special, cunoscand ca in acest plan nu erau cuprinse active cu o valoare contabila neta de 16.863.011 lei si o valoare reala de 5.179.032 lei.Elena Cosma este acuzata ca, in calitate de asociat in cadrul societatii Z.R.P.I. SPRL, in cursul lunii octombrie 2014, a intocmit in fals planul de reorganizare a societatii Dinamo 1948 SA, prin omisiunea (ascunderea) unor active cu o valoare contabila neta de 16.863.011 lei si o valoare reala de 5.179.032 lei, despre care avea cunostinta, in scopul de a frauda creditorii bugetari.De asemenea, Catalin Andrei Dascal este acuzat ca, in calitate de administrator judiciar al societatii Dinamo 1948 SA, incepand cu data deschiderii procedurii de insolventa, adica 11 iunie 2014, i-a sprijinit, prin diverse activitati, pe reprezentantii societatii Dinamo 1948 SA, respectiv pe avocatul Valentin Cristian Gheorghita si pe Ionut Negoita in actiunea de fraudare a creditorilor bugetari.Potrivit unor surse judiciare, in cadrul procesului s-au constituit parti civile ANAF, Primaria sectorului 2, Institutul National de Medicina Sportiva si ITM.Dosarul are 74 de volume si a fost trimis spre solutionare Curtii de Apel Bucuresti.