Patru angajati ai Registrului Auto Roman si un agent de la Serviciul Pasapoarte Mures vor fi audiati in urma perchezitiilor DGA

Surse din cadrul anchetei au declarat, pentru News.ro, ca perchezitiile DGA la institutii din Bucuresti si din judetele Mures si Bistrita-Nasaud s-au finalizat.In urma perchezitiilor nu s-au dispus masuri, audierile urmand a avea loc in cursul zilei de vineri la Parchetul de pe langa Tribunalul Mures. Vor fi audiati patru angajati ai Registrului Auto Roman si un agent de la Serviciul Pasapoarte Mures.La perchezitii s-au depistat sume de bani in lei, euro si lire sterline la agentul de la Serviciul Pasapoarte Mures si la intermediar.Ofiterii DGA au facut, joi, 68 de perchezitii, unele la institutii publice, in Bucuresti si in judetele Mures si Bistrita-Nasaud, intr-un dosar privind omologarea si emiterea de carti de indentitate pentru masini second hand aduse din strainatate.Anchetatorii spun ca in cursul acestui an un barbat din Mures a pretins si primit in mod repetat sume de bani de la diferite persoane pentru a le facilita omologarea si emiterea cartii de identitate a vehiculelor in regim de urgenta, fara programare, pentru autovehicule rulate de proveninta straina, aflate la prima inmatriculare in Romania.Activitatea infractionala a fost realizata cu sprijinul unor functionari din cadrul RAR Mures, mai spun anchetatorii.Totodata, barbatul a beneficiat de sprijin din partea unui agent de politie de la Serviciul Public Comunitar pentru Evidenta si Eliberarea Pasapoartelor Simple Mures. Acesta a eliberat unor persoane din anturajul sau documente de identitate, in schimbul unor foloase materiale, fara programare, in regim de urgenta si fara a achitarea taxelor aferente eliberarii in regim de urgenta.De altfel, au avut loc perchezitii si la sediul RAR Mures, dar si la Serviciului pentru Evidenta si Eliberarea Pasapoartelor Mures.