Avocata Melinda Ordog a fost trimisa in judecata, in dosarul retrocedarilor de paduri

Care sunt acuzatiile procurorilor:In 17 aprilie 2012, "in urma unei intelegeri prealabile, la solicitarea lui Adam Ioan, un complet de judecatori de la Tribunalul Covasna, din care facea parte si Ordog Lorand Andras, a dispus admiterea unui recurs in materia fondului funciar si reconstituirea dreptului de proprietate pentru o mare suprafata de teren forestier si de teren agricol, situata pe raza judetului Bacau, in favoarea lui Sturdza Paltin-Gheorghe si in defavoarea Regiei Nationale a Padurilor ROMSILVA".Incepand cu luna martie 2012, Melinda Ordog "l-a sprijinit moral si material pe sotul sau, judecatorul Ordog Lorand Andras, sa pretinda si sa primeasca de la Adam Ioan, avocat in respectiva cauza, suma de 50.000 de euro".Astfel, aceasta "l-a contactat telefonic de mai multe ori pe Ioan Adam , a stabilit si a participat la doua intalniri". In cadrul primei intalniri s-a discutat despre modalitatea concreta de remitere a mitei, in conditiile in care, spun procurorii, judecatorul Ordog Lorand Andras a cerut ca banii sa-i fie remisi in transe, noaptea si fara a fi contactat in prealabil prin telefon.In cadrul celeilalte intalniri, din luna mai 2013, Ioan Adam a remis prima transa de 10.000 euro din mita.In continuare, pentru restul de bani, Melinda Ordog l-a contactat telefonic pe Ioan Adam pana in toamna anului 2013, cand au inceput sa apara in presa articole vizand retrocedari nelegale de paduri.Dosarul a fost trimis spre judecare Curtii de Apel Brasov.