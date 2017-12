Gheorghe Stefan, trimis in judecata pentru trafic de influenta intr-un dosar privind o sponsorizare de 1 milion de lei pentru Ceahlaul Piatra Neamt

Ce spun procurorii:"La inceputul anului 2010, inculpatul Stefan Gheorghe a pretins de la directorul unei societati comerciale cu activitate in constructii ca aceasta sa sponsorizeze echipa de fotbal FC Ceahlaul Piatra Neamt cu un procentaj de 3% din sumele pe care societatea urma sa le incaseze in baza unui contract incheiat cu SC HIDROELECTRICA SA - SUCURSALA HIDROCENTRALE BISTRITA privind un obiectiv de investitii avand ca obiect lucrari hidroenergetice pe raul Siret.In schimbul banilor, Stefan Gheorghe a promis ca va interveni pe langa functionarii din conducerea SC Hidroelectrica SA, societate cu capital majoritar de stat care aloca fondurile necesare investitiei, pentru a se continua finantarea obiectivului amintit.In temeiul solicitarii lui Stefan Gheorghe, in perioada 2010 - 2011, intre SC FC Ceahlaul SA Piatra Neamt in calitate de prestator si societatea cu activitate in constructii, in calitate de beneficiar, au fost incheiate sapte contracte de reclama si publicitate in temeiul carora au fost emise noua facturi fiscale si a fost achitata prin ordine de plata suma totala de 998.000 lei, in conditiile in care nu exista nici un document privind executarea obligatiilor asumate de prestator."