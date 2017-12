Mihai Voicu ar fi stabilit suma de plecare pentru un loc la alegerile din 2012 la peste 16.000 lei (rechizitoriu DNA)

Procurorii DNA noteaza in rechizitoriul prin care au dispus trimiterea in judecata a deputatului Mihai Voicu pentru folosire a influentei sau a autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite ca, in perioada ianuarie - martie 2012, avand in vedere ca era an electoral, cu alegeri locale si parlamentare, Voicu ar fi convocat mai multe sedinte ale Biroului Politic Teritorial, in cadrul carora ar fi cerut sa se propuna solutii privind finantarea campaniei electorale pentru alegerile locale din vara anului 2012 si, pentru ca nu au existat propuneri, ar fi motivat ca se impun discutii pentru stabilirea unor criterii si conditii in vederea includerii pe listele de candidati pentru Consiliul Judetean Dolj a membrilor de partid ce doreau sa ocupe functia de consilier judetean.In acest context, arata anchetatorii, in conditiile in care la acel moment, la nivelul organizatiei, se cunosteau deja numele persoanelor interesate sa candideze pentru a ocupa un loc in Consiliul Judetean, Mihai Voicu le-ar fi precizat membrilor Biroului Politic Teritorial ca intocmirea listelor de candidati este o problema delicata, exprimandu-si opinia ca cei care doresc sa candideze pentru un loc pe lista cu candidatii pentru alegerile locale trebuie sa sprijine financiar campania electorala prin plata unor contributii individuale, abordare care ar fi iscat discutii contradictorii intre membrii Biroului Politic Teritorial, unii dintre acestia aratandu-si nemultumirea.'Cu toate acestea, Mihai Voicu, din pozitia de presedinte al Organizatiei (...) Dolj si vicepresedinte al (...) la nivel national, s-a folosit de autoritatea si influenta derivate din functiile detinute pentru a impune ca si criterii necesar a fi indeplinite pentru a putea fi inscris pe lista de candidati plata unei contributii financiare necesara pentru sustinerea cheltuielilor de campanie', se arata in rechizitoriu.Procurorii anticoruptie precizeaza ca propunerea sa a fost adoptata de Biroul Politic Teritorial, desi multi dintre membri nu agreasera decizia presedintelui, ce venea sa schimbe regulile de desfasurare a campaniilor electorale anterioare, cand pentru desemnarea candidatilor singurul criteriu avut in vedere era doar cel al votului membrilor organizatiei si se raporta de regula la calitatea activitatii desfasurata in cadrul partidului, tocmai pentru ca Mihai Voicu era perceput ca o persoana influenta la varful partidului, ca a doua persoana ca importanta in ierarhia formatiunii.Mai mult, Mihai Voicu le-ar fi spus membrilor organizatiei si faptul ca pentru a ocupa functii de conducere in institutiile descentralizate din judetul Dolj trebuie sa respecte aceleasi conditii.'Tot in cadrul acestei sedinte sau in sedintele ce au urmat, Voicu Mihai Alexandru a pus in discutie si sustinerea politica a unor membri de partid pentru ocuparea unor functii de conducere in cadrul institutiilor descentralizate din judetul Dolj, precizand ca si pentru ocuparea acestor functii sunt valabile aceleasi conditii ca si cele impuse pentru desemnarea pe listele de candidati pentru alegerile locale, respectiv activitatea desfasurata in partid si plata unei contributii financiare', precizeaza anchetatorii.Deputatul ar fi stabilit ca suma de referinta de la care se va porni sa fie cea de 16.400 de lei.'In ceea ce priveste contributia financiara, a precizat ca aceasta va porni de la o valoare de referinta, pe care a intitulat-o 'X' si care consta in suma de 16.400 lei, corespunzatoare ocuparii unui loc pe listele de vot prin care urma sa fie desemnati candidatii (...) pentru Consiliul Judetean, valoare care se multiplica in functie de importanta postului de care era interesat cel care dadea banii si de momentul la care acesta se hotara sa remita banii', arata DNA.In concret, el ar fi comunicat ca, daca cei interesati sa ocupe o functie de conducere nu vor remite valoarea de referinta 'X' pana la inceperea campaniei electorale pentru alegerile locale, pentru a mai putea ocupa functia pe care si-o doreau trebuiau sa remita dublul sumei intre alegerile locale si parlamentare, respectiv triplul sumei dupa alegerile parlamentare, in timp ce persoanele care nu erau membri ai Biroului Politic Teritorial urmau, dupa acest moment, sa remita de patru ori valoarea de referinta 'X'.Pe 21 decembrie, procurorii DNA Craiova l-au trimis in judecata, in stare de libertate, pe deputatul PNL Mihai Voicu, pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei sau a autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.Potrivit DNA, alaturi de Mihai Voicu, procurorii i-au mai trimis in judecata pe Dan-Lucian-Stefan Mogos, la data faptei secretar general coordonator al PNL Dolj, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de folosire a influentei sau a autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, si pe Constantin Enea, la data faptei vicepresedinte al Biroului Permanent Teritorial al PNL Dolj si reprezentant al SC Coliseum SA, pentru spalare de bani.De asemenea, a fost trimisa in judecata SC Coliseum SA, pentru complicitate la infractiunea de spalare de bani.Potrivit anchetatorilor, in perioada ianuarie - aprilie 2012, Mihai Voicu, in calitate de presedinte al unei organizatii judetene de partid si vicepresedinte al aceleiasi formatiuni politice la nivel national, beneficiind de ajutorul inculpatului Mogos, si-a folosit influenta si autoritatea determinate de functiile detinute, pentru a impune membrilor Biroului Permanent Teritorial criterii nestatutare, in sensul ca membrii de partid, pentru a putea candida de pe un loc eligibil, trebuiau sa sprijine financiar campania electorala prin plata unor contributii individuale.Concret, 'donatiile' respective conditionau candidaturile pe un loc eligibil pe listele de vot la alegerile locale 2012 ori parlamentare din toamna aceluiasi an sau sustinerea politica pentru ocuparea unei functii de conducere intr-o institutie publica.'Procedand in aceasta maniera, 20 de membri ai organizatiei de partid au fost determinati sa remita diverse sume de bani (intre 5.000 si 20.000 lei) in valoare totala de 290.450 lei. Din aceasta suma de bani, inculpatul Enea Constantin Cosmin a primit 156.680 lei pentru a fi folositi la achizitionarea de materiale promotionale ce urmau a fi folosite in campania electorala din vara anului 2012', preciza DNA.Potrivit sursei citate, din aceasta suma, in realitate au fost folositi in acest scop doar 24.873 lei, restul fiind insusiti de Constantin Enea prin intermediul SC Coliseum SA.Dosarul a fost trimis spre judecare Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse.