Fostul deputat Mihai Banu, trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta

"In perioada iulie 2010 - noiembrie 2011, inculpatul Banu Mihai, in calitate de deputat in Parlamentul Romaniei, a pretins si primit pentru partidul din care facea parte, prin intermediul unei societati comerciale, de la ceilalti doi inculpati, suma totala de 1.264.000 lei ( 824.000 lei de la Ursarescu Dorinel si 440.000 lei de la Rotaru Ion).

Banii au fost pretinsi si primiti pentru ca inculpatul Banu Mihai sa-si exercite influenta asupra reprezentantilor unei societati comerciale, astfel incat aceasta sa subcontracteze lucrarile de indiguire a raului Siret pe tronsonul Rotunda - Buruienesti, comuna Doljesti, judetul Neamt, firmelor administrate de inculpatii Ursarescu Dorinel si Rotaru Ion.

De asemenea, inculpatul Banu Mihai a mai solicitat contractantului ca o parte din sumele datorate subcontractorilor sa fie achitate prin bilete la ordin, a caror valoare a fost incasata, in cele din urma, de catre inculpatul Banu Mihai.

Pentru a exista o justificare legala a circuitului banilor, la solicitarea inculpatului Banu Mihai, intre cele doua societati subcontractoare si firma care i-a remis contravaloarea biletelor la ordin au fost incheiate mai multe contracte de prestari servicii fictive."

Intr-un comunicat difuzat miercuri, DNA informeaza ca procurorii anticoruptie din cadrul serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a urmatorilor inculpati:MIHAI BANU, aflat in stare de detinere, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta in forma continuata,DORINEL URSARESCU, administrator al unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de cumparare de influenta,ION ROTARU, administrator al unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de cumparare de influenta.Ce au consemnat procurorii in rechizitoriul intocmit:DNA precizeaza ca, in cauza, s-a dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra unor mai multor bunuri imobile ce apartin inculpatilor.De asemenea, dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacau, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.DNA aminteste ca Mihai Banu a mai fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru aceeasi infractiune, in august 2015, fiind apoi condamnat definitiv la executarea unei pedeapsa de 3 ani inchisoare.La randul sau, Dorinel Ursarescu a mai fost trimis in judecata de procurorii DNA, pentru infractiuni asimilate coruptiei, in decembrie 2014, fiind condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare.