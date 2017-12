Mariana Mircea, fost primar in Cernavoda, trimisa in judecata de DNA. Ea este acuzata ca a prejudiciat bugetul orasului cu peste 1 milion de lei prin contracte cu dedicatie

Ce se spune in comunicatul DNA:"In perioada decembrie 2010 - martie 2012, inculpata Mircea Mariana, in calitate de primar al orasului Cernavoda, judetul Constanta, in exercitarea atributiilor, a atribuit in mod preferential si cu incalcarea dispozitiilor legale in materie, unor societati comerciale agreate, mai multe contracte de achizitii publice (reparatii, renovari ale unor cladiri ce apartin unor institutii publice, constructia unor fantani arteziene, etc.).In acelasi context, in scopul de a favoriza diverse firme, inculpata Mircea Mariana a creat premisele atribuirii directe a contractelor de achizitie, dand dispozitii subordonatilor sa fragmenteze lucrarile sau serviciile contractate, astfel incat sa nu fie depasit pragul valoric de 15.000 euro prevazut de dispozitiile art. 19 din OUG nr. 34/2006.Ulterior, inculpata a semnat aceste contracte, a aprobat receptia lucrarilor/serviciilor contractate si a dispus plata acestora (in unele cazuri lucrarile nu au fost realizate conform proiectului).Urmarea acestor demersuri infractionale a fost prejudicierea patrimoniului orasului Cernavoda cu suma totala de 1.078.384 lei, concomitent cu obtinerea unui folos necuvenit pentru firmele care au contractat lucrarile in conditiile de mai sus, reprezentand sumele incasate.In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor imobile ce apartin inculpatei.Primaria municipiului Cernavoda s-a constituit parte civila cu suma de 1.078.384 lei."