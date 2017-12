Consilierul judetean care i-ar fi platit vacantele lui Valeriu Zgonea pentru un post in Ministerul Comunicatiilor si-a recunoscut vinovatia

DNA continua urmarirea penala fata de Valeriu Zgonea pentru trafic de influenta.Dumitru Dobrica a fost consilier judetean in perioada iunie 2004-decembrie 2013.In acordul de recunoastere a vinovatiei citat de DNA, Dobrica arata ca in perioada iulie 2012 - aprilie 2013 i-a promis lui Valeriu Zgonea, si el inculpat in dosar, foloase necuvenite pentru a-l determina sa intervina pe langa functionarii publici asupra carora a lasat sa se creada ca are influenta, in vederea numirii unei rude a primului intr-o importanta functie publica.Ulterior, Zgonea ar fi primit de la Dumitru Dobrica foloase necuvenite in suma totala de 62.143 lei, reprezentand contravaloarea unor servicii de turism si cheltuieli legate de construirea unei case de vacanta in judetul Covasna.DNA arata ca, la 22 aprilie 2013, ca urmare a demersurilor facute de Zgonea, Dobrica a fost numita in functia de presedinte al Centrului National de Management pentru Societatea Informationala din cadrul Ministerului pentru Societatea Informationala, desi nu avea pregatire de specialitate in domeniu.Ulterior, tot ca urmare a demersurilor facute de Zgonea Valeriu -Stefan, persoana respectiva si-a pastrat functia la nivelul administratiei publice centrale, fiind numita, la data de 23 ianuarie 2014, in functia de subsecretar de stat in cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.Potrivit, DNA, "in prezenta avocatului, inculpatul Dobrica Dumitru a declarat expres ca recunoaste comiterea faptelor retinute in sarcina sa, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si este de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate, precum si cu forma de executare a acesteia, respectiv 2 ani inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani si 6 luni si interzicerea, pe o perioada de 1 an de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat".Dumitru Dobrica va fi obligat sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de de 60 de zile, in cadrul urmatoarelor entitati: Primaria orasului Patarlagele, judetul Buzau sau Primaria orasului Nehoiu, judetul Buzau.