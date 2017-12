DNA a trimis-o in judecata pe Ana Maria Patru. Fosta sefa a Autoritatii Electorale este acuzata ca a luat mita 600.000 de euro si doua ceasuri de lux

Ce spun procurorii:"In perioada aprilie-mai 2013, inculpata Patru Ana Maria a pretins de la reprezentantul unei firme de software suma de 1 milion de euro, iar la sfarsitul lunii iulie 2013 a pretins de la aceeasi persoana doua ceasuri de lux (un ceas de dama in valoare de 49.700 lei si un ceas barbatesc in valoare de 58.500 lei), lasand sa se creada ca are influenta asupra directorului unei institutii publice cu atributii de control si a promis ca-l va determina sa solutioneze in mod favorabil o investigatie care privea firma de software.In scopul anterior mentionat, inculpata a primit reprezentantul firmei de software:- in perioada iulie 2013 - martie 2014, suma totala de 600.000 euro (in cursul lunii iulie 2013 suma de 400.000 euro, suma remisa si primita intr-o servieta marca Montblanc impreuna cu un instrument de scris aceeasi marca; la sfarsitul lunii noiembrie 2013 suma de 100.000 euro si in cursul lunii martie 2014 suma de 100.000 euro).- la data de 30 iulie 2013, doua ceasuri de lux in valoare de 49.700 lei, respectiv de 58.500 lei.In perioada 26 iulie 2013 - 02 noiembrie 2016, inculpata Patru Ana Maria a disimulat adevarata natura a provenientei sumei de 600.000 euro si beneficiarul real al acestei sume, obtinuta ca urmare a savarsirii infractiunii de trafic de influenta, prin:- achizitionarea, pe numele unei rude, a unui teren in suprafata de 1.000 m2 situat pe raza orasului Voluntari, judetul Ilfov, in valoare de 130.000 euro,- achizitionarea, pe numele unei alte rude, a unui apartament situat in municipiul Constanta, judetul Constanta, cu suma de 80.000 euro (din care 75.000 euro au fost achitati, in numerar, cu titlu de avans, diferenta de pret in suma de 5.000 euro fiind achitata prin virament bancar),- efectuarea unor investitii, in perioada 2014-2016, in suma totala de 437.314,13 euro, constand in edificarea, pe terenul situat in orasul Voluntari, judetul Ilfov, mentionat mai sus, a unui imobil - casa de locuit, (inclusiv dotarea si amenajarea acestuia) precum si dotarea si amenajarea apartamentului situat in mun. Constanta, amintit anterior.La data de 05 decembrie 2016, inculpata Patru Ana Maria a formulat si inregistrat la Directia Nationala Anticoruptie un denunt privind existenta unei infractiuni de trafic de influenta, pretins comisa de directorul institutiei publice la care am facut referire mai sus, cunoscand ca acesta este nereal.Cu ocazia audierii in calitate de inculpat, Patru Ana Maria a recunoscut ca denuntul - obiect al infractiunii de inducere in eroare a organelor judiciare, retinuta in sarcina sa, este mincinos.Pentru infractiunea de inducerea in eroare a organelor judiciare - astfel cum a fost recunoscuta de catre inculpata, s-a dispus, in timpul urmaririi penale, disjungerea cercetarilor si formarea unui dosar separat.In prezenta cauza s-a dispus luarea masurii asiguratorii constand in indisponibilizarea, prin instituirea sechestrului, asupra bunurilor imobile achizitionate din banii obtinuti ca urmare a infractiunii de trafic de influenta. "