Omul de afaceri Nelu Iordache, condamnat la 6 ani si 3 luni inchisoare. Decizia nu este definitiva

Potrivit deciziei instantei, Nelu Iordache a primit 3 ani pentru savarsirea infractiunii impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, un an pentru utilizare cu rea-credinta a creditului societatii in forma continuata, 3 ani si 3 luni pentru delapidare in forma continuata, un an pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, 3 ani pentru inselaciune (parte civila Banca Comerciala Romana SA).Pedepsele au fost contopite iar la pedeapsa cea mai grea de 3 ani si 3 luni inchisoare a fost adaugat un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, rezultand o condamnare de 6 ani si 3 luni inchisoare, din care se va scadea perioada retinerii, arestarii preventive si arestului la domiciliu (1 decembrie 2012 - 25 august 2014).In schimb, Nelu Iordache a fost achitat pentru spalare de bani si o infractiune de inselaciune.Pe latura civila, instanta a admis actiunea formulata de BCR si l-a obligat pe Nelu Iordache sa plateasca bancii suma de 11.379.218 lei cu titlu de daune materiale.De asemenea, judecatorii au dispus confiscarea sumei de 79.624.828 lei.Nelu Iordache a fost trimis in judecata de DNA in aprilie 2013, fiind acuzat ca a schimbat, fara respectarea prevederilor legale, destinatia sumei de peste 31,5 milioane lei, reprezentand o parte din avansul incasat de la CNADNR pentru proiectarea si executia lucrarilor la primul tronson din autostrada Nadlac - Arad (aproximativ 22,3 km), lucrarea fiind finantata in proportie de 85% din fondul de coeziune al UE.Romstrade SRL era lider al Asocierii Romstrade SRL - Monteadriano Engenharia E Construcao SA - SC Donrep Construct SRL, care a incheiat contractul cu CNADNR. Suma de 31.519.960 lei incasata de la CNADNR SA a fost utilizata in realitate pentru achitarea unor datorii restante ale societatii Romstrade SRL, pentru a sustine societatile din grupul de firme pe care Nelu Iordache le controla in mod direct sau prin persoane interpuse, precum si in scop personal, dupa retragerea unor sume in numerar.Concret, banii destinati constructiei primului tronson de autostrada au fost folositi in alte scopuri. Astfel, banii au fost folositi pentru achitarea unor datorii in valoare de peste 9,7 milioane lei ale societatilor in care Iordache era direct interesat, intre care o companie de transport aerian, plati facute in baza unor contracte ce nu au legatura cu derularea contractului pentru autostrada. In acest sens, el i-a determinat pe unii salariati ai Romstrade sa falsifice mai multe facturi emise de furnizori, astfel incat sa reiasa ca platile erau aferente lucrarilor la autostrada Nadlac - Arad.De asemenea, s-a constatat retragerea in numerar a sumei de aproape 9,9 milioane lei cu scopul declarat al achizitiei de terenuri, in baza unor antecontracte de vanzare-cumparare fictive in numele Romstrade.Pentru a crea o aparenta de legalitate a retragerilor, Iordache a semnat 7 dintre aceste contracte, iar in ceea ce priveste alte 20 de operatiuni comerciale ce nu au legatura cu proiectul construirii autostrazii, el i-a instigat pe unii angajati ai firmei sa falsifice documente justificative.Banii au fost folositi si pentru rambursarea de dobanzi si comisioane restante totalizand peste 2 milioane lei aferente unui contract de credit, dar si cu titlu de onorariu notar public, taxa de carte funciara si impozit aferente achizitionarii unui teren in comuna Adunatii Copaceni, precum si pentru materiale, lucrari si servicii de consultanta si transport necesare proiectului de constructie a unui complex in comuna Adunatii Copaceni, toate aceste plati neavand legatura cu proiectul de constructie a autostrazii."Pentru a disimula adevarata provenienta a banilor, si anume avansul incasat de la CNDNR SA, si pentru a-i folosi in interes propriu si al societatilor in care era interesat, Nelu Iordache a trecut acesti bani, pe baza de facturi ce atestau operatiuni fictive, prin anumite firme. Apoi banii s-au intors cu explicatia 'plata eronata' sau 'plata nedatorata' in contul SC Romstrade SRL deschis la o alta banca decat cea prin care se derulau operatiunile de plati aferente contractului pentru construirea autostrazii. Suma ce a facut obiectul operatiunilor de spalare a banilor este de 25.000.000 lei. Consecinta directa a schimbarii de catre firma a destinatiei fondurilor din avansul incasat pentru realizarea autostrazii Nadlac - Arad o constituie nerealizarea proiectului si suspendarea platilor de catre Comisia Europeana", mai spun procurorii.Cu referire la activitatile care au premers adjudecarea contractului, procurorii au retinut ca, pentru a indeplini conditiile de participare la licitatia organizata de CNADNR, societatea avea nevoie de sustinerea celor doi asociati - firma Monteadriano si SC Donrep Construct SRL. In acest scop, Nelu Iordache i-a indus in eroare pe reprezentantii celor doua societati cu privire la modalitatea in care a asigurat finantarea proiectului, ascunzandu-le faptul ca a incheiat un contract de finantare cu BCR si a cesionat toate veniturile asocierii fara acordul lor."Astfel, sumele cuvenite nu au mai fost virate in conturile asociatilor. Pentru a justifica acest lucru, inculpatul s-a prevalat de secretul bancar si a invocat presupusul refuz al BCR de a le efectua plati in lipsa unor scrisori de garantie emise in formatul si conditiile stabilite de banca despre care sustinea ca le respingea toate scrisorile de garantie. Pentru realizarea lucrarilor contractate, inculpatul Iordache, in calitate de administrator al SC Romstrade SRL, a semnat cu BCR un contract de facilitate de credit in baza caruia s-a obligat sa directioneze toate incasarile rezultate din contractele atribuite in urma licitatiei privind proiectul Coridorul IV - Tronsonul Nadlac - Arad prin conturile deschise la BCR si sa cedeze in favoarea bancii toate drepturile de incasare ce provin din contragarantiile emise de catre partenerii de asociere. Pentru a obtine incheierea acestui contract, inculpatul, prin utilizarea unor documente false, i-a indus in eroare pe reprezentantii BCR cu privire la faptul ca este imputernicit de 'Membrii AGA' sa semneze cu banca contractul de creditare", mai arata DNA.Fraudarea BCR s-a realizat prin prezentarea la plata a unor facturi si centralizatoare de plata fictive, a unor contracte de vanzare-cumparare terenuri cu semnaturi false, a unor hotarari ale Adunarii Generale a Asociatilor cu semnaturi falsificate, prin utilizarea frauduloasa a facilitatii de creditare pe documente de livrare.De asemenea, in perioada iunie 2011 - noiembrie 2012, in calitate de administrator al Romstrade, Nelu Iordache si-a insusit in mod nelegal suma de aproximativ 80 milioane lei, semnand pentru crearea unei aparente de legalitate, personal sau prin imputernicit, un numar de 136 de dispozitii de plata potrivit carora ridicarile de numerar constituie avans pentru achizitia de terenuri.DNA mentioneaza ca o parte din acesti bani (9,9 milioane lei) proveneau din avansul obtinut de SC Romstrade SRL prin contractul de construire a autostrazii Nadlac - Arad).