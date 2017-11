Petrotel Lukoil Ploiesti, cercetata pentru subevaluarea valorii constructiilor si instalatiilor

Potrivit ordonantei PCA din data de 3 noiembrie, prin rechizitoriul prin care a fost trimis in judecata primul dosar Lukoil s-a dispus, printre altele, disjungerea cauzei in vederea efectuarii urmaririi penale fata de suspecta SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti si inculpatul Andrey Bogdanov, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, formandu-se un nou dosar penal in cadrul Parchetului.Prin ordonanta emisa in data de 3 noiembrie in acest dosar, procurorii au dispus, printre altele, continuarea cercetarilor fata de Petrotel Lukoil SA Ploiesti pentru evaziune fiscala constand in aceea ca, in cursul anului 2013, societatea a subevaluat valoarea constructiilor si instalatiilor speciale, avand ca scop diminuarea valorii activului societatii si implicit diminuarea obligatiilor fiscale catre bugetul local.De asemenea, procurorii au mai dispus disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de Andrey Bogdanov, pentru evaziune fiscala si folosirea cu rea-credinta a creditului societatii, noul dosar urmand sa fie inregistrat in evidentele PCA Ploiesti.Prin acelasi document, anchetatorii au dispus clasarea unei cauze fata de SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti si inculpatul Andrey Bogdanov, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani si clasarea cauzei fata de SC Lukoil Lubricants East Europe SRL Bucuresti, SC Top Log Expert Services SRL Ploiesti, SC Lukoil Energy&Gas Romania SRL Ploiesti si SC Agentia Lukom-A SRL pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani.Dosarul Lukoil a fost trimis in judecata initial de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti la data de 3 august 2015, fiind deferite justitiei SC Petrotel Lukoil Ploiesti, acuzata de spalare de bani, SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acuzata de complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului societatii si complicitate la spalare de bani, dar si sase persoane fizice: directorul general al Petrotel Lukoil Ploiesti, Andrey Bogdanov, directori generali adjuncti din cadrul societatii de la Ploiesti - Alexey Voinstev, Olga Kuzina, Dan Danulescu, un membru al Consiliului de Administratie al Petrotel Lukoil, Andrei Rata, si contabilul-sef Dorel Dutu.La acel moment, procurorii anuntau ca prejudiciul cauzat prin savarsirea de catre inculpati a infractiunilor retinute in sarcina lor este in cuantum de 7.597.094.338,10 lei, echivalentul a 1.766.766.125,10 euro.Ulterior, instanta de fond a constatat neregularitatea rechizitoriului iar in ianuarie 2016 a dispus restituirea dosarului la PCA Ploiesti, decizia Tribunalului Prahova fiind motivata prin ''pasivitatea totala'' a procurorului care nu a remediat acele neregularitati si nici nu a comunicat in termenul legal Tribunalului Prahova daca isi mentine sau nu dispozitia de trimitere in judecata a dosarului.La data de 22 ianuarie 2016, PCA Ploiesti a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca dosarul Lukoil a fost din nou trimis in judecata dupa ce procurorii au remediat neregularitatile constatate de magistrati.La sfarsitul lunii martie a aceluiasi an, Tribunalul Prahova a constatat din nou neregularitatea rechizitoriului intocmit in acest dosar si a dispus remedierea problemelor iar in aprilie instanta a dispus inceperea judecarii in acest dosar