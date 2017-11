Omul de afaceri Cornel Penescu, condamnat la opt ani de inchisoare in mai multe dosare de coruptie, va fi eliberat conditionat

Magistratii Tribunalului Arges au respins ca nefondata contestatia formulata de DNA la decizia din 12 octombrie a Judecatoriei Pitesti, de eliberare conditionata a omului de afaceri Cornel Penescu.Decizia Tribunalului Arges este definitiva si executorie, astfel ca fostul finantator al FC Arges - care executa pedeapsa la Penitenciarul Mioveni - urmeaza sa fie pus in libertate.Cornel Penescu, fost finantator al echipei FC Arges, avea de executat opt ani de inchisoare, ca urmare a contopirii pedepselor primite in cele sapte dosare de coruptie in care a fost judecat. Decizia a fost dispusa in iunie 2016 de Curtea de Apel Ploiesti, care a decis sa majoreze de la cinci la opt ani de inchisoare pedeapsa pentru omul de afaceri.Cornel Penescu a fost condamnat in ultimii ani in sapte dosare penale de catre instante din mai multe judete, precum Tribunalul Prahova, Tribunalul Olt si Tribunalul Teleorman, dar si de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Intre dosarele in care Penescu a fost condamnat se numara "Mita pentru arbitri", dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Arges Constantin Nicolescu a fost condamnat pentru fraude cu fonduri europene, dar si dosarul in care fostul primar al municipiului Craiova Antonie Solomon a fost condamnat pentru fapte de coruptie.