DNA a inceput urmarirea penala fata de procuroarea anticoruptie Mihaiela Moraru Iorga, pe care o acuza ca a ajutat o persoana cercetata de DIICOT

In conditiile in care fata de un inculpat cercetat intr-un dosar aflat pe rolul DIICOT au fost emise mandatul european de arestare si cererea de dare in urmarire internationala, aceasta, "la rugamintea expresa a acestuia, l-a ajutat, cu intentie directa, prin acte comisive si omisive, in scopul ingreunarii cercetarilor si tragerea lui la raspundere penala".

Acest inculpat care ar fi fost ajutat de procuroare era cercetat de DIICOT Ploiesti pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, instigare la spalare de banilor.

a purtat discutii informale, in afara cadrului legal, cu persoana urmarita international si a dat curs solicitarii acesteia de a-i acorda ajutor, asigurandu-o ca va administra mijloacele de proba corespunzatoare,

a purtat discutii informale cu intermediari ai aceleiasi persoane, in biroul sau din sediul Directiei Nationale Anticoruptie, pentru a stabili modalitatea in care poate fi ajutata,

a efectuat unele activitati de ancheta in afara unui cadru legal, in paralel cu urmarirea penala derulata de procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploiesti, legal investiti cu exercitarea actiunii penale impotriva persoanei respective,

a solicitat efectuarea unor demersuri de identificare si, ulterior, de preluare nelegala spre solutionare, a unui dosar inregistrat la Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, aflat in lucru la un alt procuror, prin inducerea in eroare ca instrumenteaza o cauza mai veche si care priveste aceleasi fapte.

Mihaila Moraru Iorga este acuzata de infractiunile de favorizarea faptuitorului si de fals intelectual in forma continuata (patru acte materiale).Care sunt acuzatiile DNA, potrivit unui comunicat publicat miercuri:Prin ce l-ar fi ajutat pe acest inculpat Mihaiela Moraru Iorga, in perioada 2015 - iunie 2017:Dupa preluarea acestui dosar, Mihaiela Moraru Iorga, spun procurorii DNA, "a dispus efectuarea unei expertize judiciare financiar-contabile si fiscale cu obiective favorabile, apte a trunchia activitatea infractionala a persoanei protejate" si "nu a depus la dosarul cauzei raportul de expertiza, dupa predarea acestuia de catre expertii desemnati".In plus, aceasta ar fi invocat "in cuprinsul a patru ordonante de prelungire a masurii controlului judiciar a imprejurarii, neadevarate, ca raportul de expertiza nu a fost finalizat (in conditiile in care acest raport de expertiza fusese intocmit, depus la suspecta la data de 17 octombrie 2016 si chiar aceasta dispusese prin ordonanta stabilirea cuantumului onorariului final si achitarea contravalorii expertizei, in cea mai mare parte din fondurile Directiei Nationale Anticoruptie).DNA precizeaza ca procurorul Mihaiela Moraru Iorga a fost revocata din functie printr-un ordin al procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie din 5 iulie 2017, avizat favorabil de catre Sectia pentru procurori din cadrul C.S.M.La data de 27 septembrie 2017, Curtea de Apel Bucuresti a suspendat insa provizoriu executarea Ordinului nr. 301/05.07.2017 emis de Procurorul Sef al DNA.In prezent, procurorul Moraru Iorga Mihaiela este reincadrata provizoriu in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie.