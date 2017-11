UPDATE Procuroarea Mihaiela Iorga s-a prezentat la DNA Ploiesti. Ea este suspecta de favorizarea faptuitorului in dosarul lui Florian Walter

Avocata procurorului Mihaiela Moraru Iorga, Angela Ciurea, a declarat, la iesirea de la DNA Ploiesti, ca procurorii i-au adus la cunostinta clientei sale calitatea de suspect. "Ni s-a adus la cunostinta calitatea de suspect pentru favorizarea faptuitorului, fara faptuitor, fara dosare penale si fara sa dam declaratii", a afirmat avocata. Aceasta a aratat ca Iorga nu a facut declaratii in fata procurorilor in acest dosar.Surse judiciare au declarat, pentru Agerpres, ca Iorga ar fi suspecta de favorizarea faptuitorului si fals, iar faptele ar avea legatura cu omul de afaceri Florian Walter si cu perioada in care acesta era urmarit international.Iorag nu a facut declaratii la sosirea la DNA:La data de 4 octombrie, Mihaiela Iorga a fost audiata ca martor la DNA Ploiesti intr-un dosar al lui Florian Walter, care s-a aflat in instrumentarea acesteia, fiind ulterior preluat de procurorii structurii teritoriale.Surse judiciare au declarat, la acel moment, ca procurorul a fost chemat pentru a oferi lamuriri in legatura cu o expertiza pe care a cerut-o in dosarul lui Walter, care ar fi fost efectuata, dar care nu ar fi fost atasata dosarului respectiv.Procurorii DIICOT Ploiesti au efectuat, la inceputul lunii mai 2015, zeci de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, liderul retelei fiind omul de afaceri Florian Walter.Florian Walter era acuzat la acel moment ca a pus bazele unui grup infractional organizat, format din 23 de persoane, care a desfasurat, in perioada 2012 - 2014, operatiuni financiare din sfera evaziunii fiscale si a spalarii banilor, utilizand ca mod de operare reducerea artificiala a profitului impozabil si TVA de plata, efectuarea unor decontari fictive de la diferite societati si utilizarea de societati comerciale tip fantoma, pentru realizarea operatiunilor ilicite.