Gabriel Oprea, la instanta suprema in procesul folosirii ilegale a fondurilor DIPI / judecarea dosarului, amanata pana in ianuarie

La termenul de marti al procesului, magistratii au dispus o amanare, un nou termen fiind stabilit pentru jumatatea lunii ianuarie, la solicitarea avocatilor.In luna septembrie, magistratii instantei supreme au decis ca acest proces sa fie reluat de la zero deoarece unul dintre judecatorii din complet, Ana Maria Dascalu, s-a pensionat.De asemenea, instanta a mai descis ca toate audierile de martori din acest proces sa fie facute in sedinta secreta.Judecarea pe fond a dosarului fostului ministru al Afacerilor Interne Gabriel Oprea si a fostilor sefi ai Departamentului de Informatii si Protectie Interna Gheorghe Nicolae si Nelu Zarnica, privind achizitionarea unei masini de lux cumparate de catre Departamentul de Informatii si Protectie Interna (DIPI) pentru protectia demnitarilor si folosite de Oprea, in care prejudiciul este de 410.000 de lei, incepuse la instanta suprema in luna martie.In acest dosar, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie i-au trimis in judecata, in 11 mai 2016, pe fostul ministru al Afacerilor Interne Gabriel Oprea si pe fostii sefi de la DIPI Gheorghe Nicolae, Nelu Zarnica, Nicolae Pavel si Danut Iacob.Gabriel Oprea, fost viceprim-ministru pentru securitate nationala si ministru al Afacerilor Interne, este judecat pentru abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.Gheorghe Nicolae, fost sef al DIPI, este acuzat de complicitate la abuz in serviciu si doua infractiuni de deturnare de fonduri, dintre care una in forma continuata (11 acte materiale), Gabriel Nicolae Pavel, fost sef al Serviciului Juridic din DIPI, este judecat pentru complicitate la abuz in serviciu, iar Nelu Zarnica, subsecretar de stat la data faptei, pentru deturnare de fonduri, in timp ce Marian Danut Iacob, fost sef al unei structuri administrative, este acuzat de deturnare de fonduri.Potrivit rechizitoriului, in 13 iulie 2015, Gabriel Oprea, atunci ministru al Internelor, cu ajutorul lui Gheorghe Nicolae si al lui Gabriel Nicolae Pavel, a dispus suplimentarea cu 410.000 de lei a fondurilor pentru cheltuieli operative ale DIPI si a aprobat achizitia unui autoturism Audi A8, in scopul declarat al asigurarii protectiei demnitarilor."Acest lucru s-a realizat cu incalcarea prevederilor legale care limiteaza achizitionarea autovehiculelor din fondurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne, strict la situatii legate de folosirea lor in activitati de urmarire penala a infractiunilor de coruptie. Ca urmare a incalcarii atributiilor de serviciu, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 410.000 lei, iar DIPI a beneficiat de dotarea cu bunurile respective, in valoare de 91.295,73 euro, folosul fiind necuvenit in raport cu destinatia legala a fondurilor operative", au scris procurorii in actul de sesizare a instantei.Fostul sef al DIPI Gheorghe Nicolae mai este acuzat ca, in perioada 21 august - octombrie 2015, a schimbat destinatia autoturismului Audi A8 achizitionat din fonduri operative, "in mod conspirat, pentru folosinta personala si exclusiva a ministrului de Interne in functie Oprea Gabriel".Anchetatorii au mai stabilit ca, in perioada 2014 - 2015, Gheorghe Nicolae, in mod repetat, a aprobat mai multe rapoarte prin care a fost schimbata destinatia sumei de 238.173,47 lei, alocata DIPI pentru fonduri operative, in scopul efectuarii unor cheltuieli de protocol ori pentru inzestrarea institutiei, care nu au fost circumscrise activitatilor, actiunilor sau misiunilor cu caracter informativ-operative."In aceeasi maniera au procedat si inculpatii Zarnica Nelu si Iacob Marian-Danut, in calitate de ordonatori de credite in cadrul Departamentului de Informatii si Protectie Interna, care au intocmit rapoarte prin care a fost schimbata destinatia sumei de 9.398 lei, respectiv 4.955,51 lei", potrivit rechizitoriului.Procurorii au pus sechestru asigurator pe mai multor bunuri ale lui Oprea, Nicolae si Pavel, pana la concurenta sumei de 410.000 lei, in vederea recuperarii pagubei produse de acestia prin abuz in serviciu.