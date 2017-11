Tiberiu Urdareanu, denuntatorul lui Orban, amendat de instanta cu 3.000 de lei pentru ca nu a venit la audieri

Magistratii au mai dispus ca Urdareanu sa fie adus cu mandat la urmatorul termen al procesului din 4 decembrie.In schimb, in sala de judecata au dat declaratii in calitate de martori patronii de televiziune Sorin Oancea si Cozmin Gusa.Acestia au relatat ca s-au intalnit cu Ludovic Orban in anul 2016, in contextul campaniei electorale pentru alegerile locale, insa nu au discutat cu actualul presedinte al PNL despre sume de bani in schimbul sustinerii posturilor B1 TV si Realitatea TV.Astfel, Sorin Oancea a relatat ca nu avea o relatie apropiata cu Orban, insa acesta l-a sunat dupa ce a fost desemnat candidat din partea PNL la functia de primar general al Capitalei, pentru a stabili o intalnire.'Il cunosc pe Ludovic Orban din anii '90. Nu am avut o relatie apropiata cu el. Dupa ce a fost desemnat de PNL candidat la Primaria Generala, m-a sunat sa discutam. Am avut trei intalniri cu el in biroul meu de la B1 TV. La prima intalnire, Orban mi-a spus ca spera sa aiba un tratament corect din partea statiei tv unde eu sunt director general. Am vorbit despre sansele pe care le avea in alegeri. A doua intalnire a fost una conventionala, fiind mai mult o intalnire de PR. Eu l-am intrebat cum ii merge campania electorala, pentru ca, in opinia mea, nu ii mergea prea grozav. A treia intalnire a avut loc intr-o zi de vineri si a fost oarecum balbaita. Initial, o stabilisem pentru joi, dar Orban era racit, iar vineri secretara m-a anuntat ca Orban este deja la biroul meu. Am rugat doi colegi sa-i tina companie si sa-i prezinte oferta noastra pentru site-ul B1 TV. Am ajuns si eu, ne-am salutat, am vorbit 2-3 minute, dupa care Orban a plecat (...) Tot timpul am avut impresia ca Orban nu avea sanse in alegeri. Nu i-am spus ca nu are sanse, pentru ca ar fi fost o impolitete (...) Nu am discutat cu Orban despre plata unor sume de bani pentru a-i promova imaginea si candidatura, pentru ca legea electorala prevedea ca acestea sunt gratuite. Oferta pentru publicitate pe online a fost discutata de Orban cu directorul comercial si cel de marketing de la B1 TV. PNL a facut un contract de publicitate pentru site-ul B1 TV in acea campanie electorala', a spus Sorin Oancea in sala de judecata.La randul sau, Cozmin Gusa a declarat ca a avut o singura intalnire cu Ludovic Orban, intr-un salon al hotelului Phoenicia din Bucuresti, unde erau prezente mai multe persoane, printre care si realizatorul Rares Bogdan.'Continutul discutiilor a fost legat de colaborarea intre echipa de campanie a lui Orban si Realitatea, care cuprinde televiziunea si site-urile de stiri ale statiei, respectiv realitatea.net si voxpublica. Cea mai mare parte a discutiilor a fost legata de strategia candidaturii domnului Orban. De asemenea, Orban ne-a informat ca are de gand sa-si ia un consultant pe partea de relatii cu mass-media, lucru pe care noi l-am sfatuit sa nu il faca, in ciuda relatiei apropiate pe care noi o aveam cu acel consultant. Nu prezenta siguranta (...) Eu mi-am exprimat opinia inainte de acea intalnire ca Ludovic Orban avea sanse reduse sa castige alegerile locale. Motivul era lipsa de sustinere din partea celor doi copresedinti ai PNL, Vasile Blaga si Alina Gorghiu. Inainte cu doua saptamani am avut o intalnire cu Vasile Blaga, secondat de seful de campanie al liberalilor, Ilie Bolojan. De fapt, ultimul a participat prin telefon, pe speaker. Am stabilit atunci ca detaliile colaborarii intre Realitatea Media si PNL vor fi discutate de Ilie Bolojan cu persoana care ar fi urmat sa o desemnez eu de la Realitatea TV. Nu am discutat despre sume de bani cu Ludovic Orban', a afirmat Cozmin Gusa in fata magistratilor.La iesirea din sediul instantei, Cozmin Gusa a declarat ca acest proces este 'un simulacru', iar lui Orban 'i-a fost retezata sansa de a candida'. De asemenea, el a spus ca exista o 'prigoana la adresa credibilitatii mass-media', acesta lucru fiind evident in 'tararea' numelor posturilor Realitatea TV si B1 Tv in dosarul lui Orban.Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta, pe 31 ianuarie, pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite.Potrivit DNA, pe 1 martie 2016 Orban l-a contactat pe omul de afaceri Tiberiu Urdareanu, solicitandu-i sprijin financiar pentru campania electorala la alegerile locale din vara anului trecut, in care acesta fusese nominalizat de PNL sa candideze la functia de primar al municipiului Bucuresti.Procurorii sustin ca, in martie 2016, Urdareanu s-a intalnit cu Orban la domiciliul celui dintai, ocazie cu care liderul PNL i-a comunicat ca are nevoie de 50.000 de euro in numerar, pentru a-i folosi in vederea promovarii imaginii sale drept candidat la Primaria Capitalei, iar banii erau ceruti in numerar 'tocmai fiindca erau... pentru posturi TV'.'Ludovic Orban i-a spus omului de afaceri ca el pretinde putin, ca nu mai e cum era pe vremuri. (...) Ludovic Orban i-a spus omului de afaceri sa se gandeasca daca poate sa dea banii: 'te gandesti daca poti sau imi dai un sut in fund'. Ludovic Orban i-a spus ca nu vrea nimic de la partid', se arata in rechizitoriul DNA.Pe 20 martie 2016, cu ocazia unei noi intrevederi, Orban i-ar fi pretins lui Urdareanu suma de 50.000 euro in numerar, aratand ca are un buget de campanie limitat si ca doreste 'sa aiba canale deschise' pe anumite posturi de televiziune, au sustinut procurorii.