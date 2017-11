Fostul senator Gigi Chiru, condamnat definitiv la 6 luni inchisoare cu suspendare pentru mita electorala

ICCJ a respins ca nefondat apelul formulat de Gigi Chiru, fiind mentinuta decizia de condamnare data in martie 2015 de instanta de fond.Gigi Chiru a fost trimis in judecata in noiembrie 2012, fiind acuzat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta ca, in campania electorala pentru alegerile locale din 2012, in calitate de candidat la functia de primar al municipiului Constanta, a transmis prin posta alegatorilor bonuri valorice medicale cu scopul de a-i determina pe acestia sa il voteze in functia pentru care candida.Potrivit procurorilor, in luna mai 2012, in timpul campaniei electorale, Gigi Chiru le-a distribuit cetatenilor, prin intermediul fundatiei sale, 24.000 de tichete valorice pentru procurarea de medicamente din farmacii, in valoare de 25 de lei fiecare.Tichetele primite de constanteni puteau fi utilizate doar daca erau validate la sediul Fundatiei umanitare 'Christian Gigi Chiru' prin aplicarea unei stampile, pe baza cartilor de identitate ale cetatenilor.Anchetatorii sustin ca la farmaciile care incheiasera protocoale de colaborare cu fundatia liderului judetean al PDL au fost decontate peste 11.000 de bonuri valorice pentru medicamente.'Cele peste 11.000 de bonuri au fost tiparite in culorile electorale ale invinuitului, prezentau aceeasi imagine a candidatului, in aceleasi obiecte de vestimentatie si in aceeasi ipostaza ca si afisele si bannerele electorale oficiale ale invinuitului, iar pe ambele fete ale inscrisurilor distribuite populatiei se afla sloganul electoral oficial al candidatului, respectiv 'Castiga Chiru, Castigi si Tu!' De asemenea, (...), in chiar cuprinsul bonurilor era inserat un text din care rezulta ca invinuitul Chiru Gigi Christian era cel care oferea bonuri valorice cadou in valoare de 25 de lei', conform rechizitoriului intocmit de procurori.