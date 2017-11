DNA: Cele cinci metode prin care Liviu Dragnea ar fi scos bani de la Tel Drum

Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin persoane apropiate lui (fiul, fosta soție) a obținut sume de bani sau bunuri mobile și imobile pe care le utilizează, precum și diverse servicii în interes personal, al familiei și al formațiunii politice din care face parte, respectiv donații de la membrii grupului infracțional organizat și de la societățile controlate de aceștia (circa 2,5 milioane de lei în anul 2009), transferul părților sociale din mai multe societăți controlate de membrii grupului infracțional organizat către fiul său, dividende și sume periodice către fiul său cu titlu de salariu de la firme din grup, sume periodice cu titlu de chirie încasate personal de Liviu Nicolae Dragnea și de fosta soție de la o altă societate din grup, bani obținuți de către Liviu Nicolae Dragnea din vânzarea unor bunuri imobile la valori supraevaluate către societățile controlate de membrii grupului infracțional organizat, folosirea de bunuri mobile de către fiul său (autoturismul deținut de o societate din grup și a cărui îmbunătățire tehnică a fost achitată de Tel Drum SA) sau folosirea de bunuri imobile tot de către acesta (imobilul din Turnu Măgurele proprietate a Tel Drum SA).

DNA sustine intr-un comunicat oficial de presa ca Liviu Dragnea si familia sa scoteau bani de la firma Tel Drum si membrii grupului infractional organizat in cinci moduri: donatii, dividende, vanzari supraevaluate, chirii si folosirea directa de bunuri mobile si imobile.Ce spune DNA in comunicatul de presa:Reamintim ca DNA a inceput urmarirea penala impotriva lui Liviu Dragnea si sefilor de la Tel Drum pentru constituirea unui grup infractional organizat si abuz in serviciu, in legatura cu reabilitarea de drumuri judetene cu fonduri UE. DNA arata intr-un comunicat ca dosarul s-a constituit in urma unei sesizari a OLAF (Oficiul european antifrauda) din 30 septembrie 2016. Procurorii arata in comunicatul oficial ca, in calitate de presedintel al Consiliului Judetean Teleorman, Liviu Dragnea ar fi infiintat in 2001 un grup infractional organizat "care actioneaza si in prezent", format din functionari ai institutiilor din administratia publica si oameni de afaceri. DNA arata ca acest grup infractional organizat ar fi furnizat fonduri pentru PSD, prin donatii ale membrilor.