DNA, detalii noi din dosarul Dragnea: Grupul infractional organizat se ocupa cu plasarea apropiatilor in fruntea unor institutii ale statului

Membrii grupului infractional organizat in jurul lui Liviu Dragnea ar fi numit in functii publice persoane de incredere, sustin procurorii DNA in comunicatul oficial de luni. Astfel, DNA sustine ca procurorii au gasit la perchezitii dovezi in acest sens."Au fost ridicate însemnări olografe în care, fie erau indicate persoane care ar fi fost potrivite pentru ocuparea unui post de conducere în cadrul administrației centrale și care au fost numite ulterior în aceste posturi, fie erau indicate detalii cu privire la dorința unor persoane publice de a pune în funcție o persoană apropiată", se arata in comunicatul DNA.Reamintim ca presa a scris permanent despre promovarea in functii-cheie in Teleorman, dar si in institutii guvernamentale a unor persoane apropiate de Liviu Dragnea. Printre acestea se numara ministrul de Interne Carmen Dan, fostul ministru al Dezvoltarii Sevil Shhaideh, actual sef al Curtii de Conturi Mihai Busuioc, actualul consilier al Curtii de Conturi si fost sef ANAF Bogdan Stan, fostul sofer al lui Dragnea, Adrian Maldinoiu - devenit secretar de stat si administrator la CNAIR, Catalina Stefanescu - angajata consilier la SGG. Alte cazuri notorii: fostul gardian public Florin Dumitrescu, cu facultatea inceputa la 37 de ani, a fost numit prefect de Teleorman; Adrian Gidea, fostul om de incredere al lui Dragnea la CJ Teleorman, numit secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii; Dorin Voicu, colaborator de 20 de ani al lui Dragnea, numit la sefia Administratiei Rezervelor Statului.De asemenea, o serie de fii si fiice ale apropiatilor lui Liviu Dragnea au fost numiti la virful ministerelor si agentiilor guvernamentale.