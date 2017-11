Perle, rubine, inele cu diamante si bani, confiscate de politisti in cadrul unui dosar de coruptie

"Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, au ridicat 64.200 de Euro, 31.000 de USD, 5.000 de lire sterline, 4.500 de franci elvetieni, o jumatate de kilogram de aur, 110 grame de perle, 200 de grame de rubine si doua inele cu diamant, de la persoane cercetate pentru fapte de coruptie, 120 de cadre didactice si studenti dintr-o institutie de invatamant superior din Arad au fost audiate fiind cercetate sub aspectul savarsirii de infractiuni de coruptie", se precizeaza in comunicatul de presa, citat de Agerpres.Autoritatile mentionate au continuat, in perioada 6 -10 noiembrie, activitatile de urmarire penala in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari fata de cadre didactice implicate in promovari frauduloase de examene.Totodata, au fost puse in executare trei mandate de perchezitie asupra a trei casete de valori detinute de catre doi dintre cei cercetati in cauza, la unitati bancare de pe raza judetelor Arad si Timis, in urma carora au fost indisponibilizate mai multe bunuri, pentru a fi confiscate.Astfel, politistii au ridicat sumele de bani mentionate precum si aurul, pietrele pretioase si inele cu diamant. Bunurile urmeaza a fi evaluate patrimonial, in vederea confiscarii, se mai arata in comunicat.