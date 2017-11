Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, urmarit penal de DNA pentru abuz in serviciu

Ce sustin procurorii DNA:

Intr-un comunicat transmis marti, Directia Nationala Anticoruptie (DNA) anunta ca procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Iasi "au dispus urmarirea penala fata de suspectii:, la data faptelor si in prezent, pentru savarsirea adaca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,, la data faptelor, pentru savarsirea infractiunilor de:daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (2 fapte),daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,, administrator al S.C. Eky Sam S.R.L., pentru savarsirea infractiunii dedaca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,, pentru savarsirea infractiunii dedaca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.""In perioada 2016-2017, suspectul Popa Maricel, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Iasi, beneficiind de ajutorul suspectului Achitei Daniel-Ioan, a incalcat prevederile legale privind desfasurarea activitatilor de investitii si reabilitare a infrastructurii judetene, in sensul ca, direct sau prin intermediar, a sistat in mod abuziv trei contracte care aveau ca obiect intretinerea drumurilor judetene.Concret, in contextul unui scandal mediatic creat in legatura cu lucrarile de intretinere ce se efectuau pe drumul judetean 248 A (Iasi - Voinesti - Tibanesti), suspectul Popa Maricel a stopat lucrarile respective pe motiv ca ar exista nereguli la efectuarea lucrarilor, fara ca aceasta hotarare sa aiba la baza vreo expertiza tehnica.In plus, procedand in aceeasi maniera, suspectul Popa Maricel a determinat excluderea unei societati din cadrul asocierilor de firme care au castigat doua din contractele amintite mai sus si inlocuirea acesteia cu una "agreata".Intr-unul dintre cazuri, ca urmare a conduitei infractionale a suspectului Popa Maricel a fost produs un prejudiciu firmei respective in suma de 717.898 lei.In celalalt caz, beneficiind de ajutorul acordat de suspectul Achitei Daniel-Ioan, activitatea de dezapezire a drumurilor judetene pentru perioada 1 ianuarie - 15 martie 2017 a fost retrasa din sarcina aceleiasi firme si preluata in mare parte de catre SC Eky Sam SRL. Prin acest demers a fost creat folos patrimonial necuvenit catre S.C Eky Sam S.RL in valoare de 1.127.563 lei."