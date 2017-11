Pronuntarea in procesul in care fostul ministru Cristian David este acuzat ca a primit mita jumatate de milion de euro, amanata din nou

Noul termen anuntat este 21 noiembrie, iar sentinta care va fi pronuntata nu va fi definitiva.Cristian David a fost trimis in judecata de DNA in 16 iulie iulie 2015, alaturi de Gheorghe Doliu, Valeriu Roger Nitescu, fostul sef de cabinet al lui David, si Marian Cristinel Bigiu, prefect al judetului Buzau la data comiterii faptei.In rechizitoriu, procurorii au aratat ca, in calitate de ministru al Internelor si Reformei Administrative, in cursul anului 2007, prin intermediul lui Nitescu, Cristian David a pretins, iar, in luna februarie 2008, a primit 500.000 de euro de la un denuntator, beneficiar al unor drepturi litigioase.Suma respectiva ar fi fost pretinsa si primita de David pentru a-si exercita atributiile de indrumare si coordonare a activitatii prefectilor intr-o modalitate care sa asigure emiterea unui titlu de proprietate asupra unui teren de 15 hectare, aflat in intravilanul municipiului Buzau, de catre Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate. Cristian David ar fi luat legatura cu Marian Bigiu, prefect al judetului Buzau la acea data, solicitandu-i ajutorul in acest sens.In schimbul promisiunii de exercitare a influentei, Valeriu Roger Nitescu, in calitate de sef de cabinet al ministrului de Interne si Reformei Administrative ar fi pretins si primit de la aceeasi persoana 600.000 euro.Pentru "sprijinul oferit", cu prilejul unei alte intalniri, Cristinel Bigiu ar fi pretins de la denuntator 1.000.000 de euro si ar fi primit, intr-un final, 700.000 de euro. Bigiu ar fi dispus totodata ca transferul banilor sa se realizeze prin intermediul conturilor personale ale inculpatului Doloiu Gheorghe. Acest lucru s-ar fi si intamplat dupa ce Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate a emis titlul de proprietate asupra terenurilor in suprafata de 15 hectare.Totodata, pentru a masca originea sumelor primite cu titlu de mita si pentru a evita tragerea la raspundere penala, ar fi fost incheiate mai multe contracte de vanzare - cumparare, avand ca obiect tranzactii imobiliare fictive intre persoanele implicate.La finalul lunii mai, fostul presedinte al Consiliului Judetean Buzau Cristinel Bigiu a fost condamnat definitiv, de Curtea de Apel Bucuresti, la doi ani de inchisoare cu executare intr-un alt dosar, in care a recunoscut ca a primit 75.000 de euro mita de la fostul director al RA-APPS Georgian Surdu.