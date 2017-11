DNA: 16 persoane, retinute in dosarul decontarilor de servicii medicale fictive

BARBALAU FLORINA-JENI, la data faptelor reprezentant legal al societatilor comerciale S.C. Home Med Expert S.R.L. si S.C. Lara Med Serv S.R.L., sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune, in forma continuata (12 acte materiale),

CIOCALTEU VIOLETA-LOREDANA, la data faptelor administrator al societatilor comerciale S.C. Frontida S.R.L. si, respectiv, S.C. Home Medical Concept S.R.L., sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune, in forma continuata (27 acte materiale),

DURNAC ANISOARA, la data faptelor administrator al societatilor comerciale S.C. Frontida S.R.L. si, respectiv, S.C. Home Medical Concept S.R.L.,sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la inselaciune in forma continuata (27 acte materiale),

CONSTANTINESCU CRINA-ELENA, MICULESCU ADELA-GABRIELA, la data faptelor administratori ai S.C. Micon Life S.R.L., sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune, in forma continuata (18 acte materiale),

MICULESCU SILE, la data faptelor administrator al S.C. Micon Life S.R.L., sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la inselaciune, in forma continuata (18 acte materiale),

GLAVAN LEONTIN-MILUTA, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Salvitae S.R.L., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, in forma continuata (18 acte materiale), constituire a unui grup infractional organizat,

GLAVAN ELENA, la data faptelor asociat in cadrul S.C. Salvitae S.R.L., sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la inselaciune, in forma continuata (18 acte materiale),

VULPE EUGENIU, la data faptelor administrator in fapt al S.C. Claritas Servicii Medicale S.R.L., sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la inselaciune, in forma continuata (18 acte materiale),

CARACULACU ADRIANA-GEORGETA la data faptelor avocat in Baroul Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate inselaciune, in forma continuata (18 acte materiale),

NICU NICOLETA, la data faptelor administrator al reprezentant legal al S.C. Lara Med Serv S.R.L. sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune, in forma continuata (9 acte materiale),

RUDEANU BUJOR, la data faptelor reprezentant legal al S.C. .U.S.A. ¬ MEDICAL CARE S.R.L., sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la infractiunea de inselaciune, in forma continuata (15 acte materiale),

AL ALOUL ADNAN, medic, sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la infractiunea de inselaciune, in forma continuata (18 acte materiale),

GHEORGHE IULIANA, la data faptelor administrator al unui azil de batrani, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la infractiunea inselaciune, in forma continuata (18 acte materiale),

ISPAS MARIJANA, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Beta Medical Service S.R.L., sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, in forma continuata (18 acte materiale), constituire a unui grup infractional organizat,

ROSMENTENIUC ADRIANA la data faptelor reprezentant legal al S.C. Home Medical Assistance S.R.L, sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune, in forma continuata (18 acte materiale).

Cine sunt persoanele retinute:Care sunt acuzatiile procurorilor DNA:Persoanele retinute au incercat sa influenteze martorii in cauza si sa contrafaca mijloace de proba constand in inscrisuri, atat in mod direct, cat si prin determinarea altor persoane sa adopte astfel de comportamente.Procurorii sustin ca exista date si probe potrivit carora, incepand din anul 2016, reprezentantii unor firme furnizoare de servicii medicale fara activitate reala ori legala, aflate in relatie contractuala cu C.A.S.M.B., au aderat la grupul infractional constituit din functionari si conducatori ai C.A.S.M.B.Incepand cu luna martie 2017, gruparea infractionala a fost sprijinita si de presedintele C.N.A.S., BURCEA Marian.Grupul infractional a fost constituit astfel ca, prin comiterea unor infractiuni (inselaciune, fals intelectual, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, fals informatic, abuz in serviciu), Fondul national unic al asigurarilor sociale de sanatate (F.N.U.A.S.S.) sa fie fraudat prin decontarea nelegala a unor servicii de ingrijiri medicale la domiciliu fictive, iar banii din acest fond sa nu fie folositi pentru ingrijirea medicala la domiciliu a asiguratilor care aveau nevoie reala de aceste servicii, in mod gratuit.In plus, inculpatii participanti la grupul infractional au construit, in mod repetat, proceduri netransparente si extrem de complicate ca masura de precautie impotriva oricarei incercari de devoalare a modului nelegal de cheltuire a Fondului national al asigurarilor sociale de sanatate, iar conducatorii institutiei, desi au avut cunostinta de activitatile infractionale, nu au dispus masuri pentru verificarea, tragerea la raspundere si sanctionarea celor care au actionat in scopul fraudarii banilor de la C.A.S.M.B.Concret, in perioada 2016 - 2017, inculpatii reprezentanti ai furnizorilor autorizati de servicii medicale, au indus in eroare C.A.S.M.B. prin aceea ca au prezentat ca fiind adevarate unele situatii nereale (raportari false in ceea ce priveste continutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit ingrijirile, data, ora si persoana care a efectuat serviciul medical), ceea ce a condus la efectuarea de plati necuvenite pentru servicii care nu au fost prestate. Astfel, au fost incasate de firmele inculpatilor anterior mentionati sume necuvenite cuprinse intre 151.098 lei si 3.041.650 lei.Prin contributia infractionala a trei functionare din cadrul C.A.S.M.B. (Mocanu Gabriela-Rodica, Petrescu Mina-Elena si Sardare Jeana, cercetate in stare de arest preventiv), datele nereale, pe baza carora reprezentantii firmelor au facut raportarile false, au fost inregistrate, sterse si reinregistrate in Sistemul Informatic Unic Integrat (S.I.U.I.), astfel incat serviciile medicale fictive sa poata fi validate in S.I.U.I.In concret, reprezentanti ai furnizorilor autorizati de servicii medicale, interesati in decontarea unor servicii medicale fictive sau nevalidate in Sistemul Informatic Unic Integrat (S.I.U.I.) au fost cooptati in schema infractionala de inculpatele Mocanu Gabriela-Rodica, Petrescu Mina-Elena si Sardare Jeana, functionare in cadrul C.A.S.M.B. . Identificarea furnizorilor care aveau interesul sa deconteze nelegal servicii medicale a fost simpla, intrucat inculpatele aveau ca atributii de serviciu verificarea dosarelor depuse de persoanele asigurate, pentru aprobarea ingrijirilor medicale la domiciliu, precum si verificarea documentelor depuse de furnizori (firmele furnizoare de servicii medicale) in vederea decontarii serviciilor medicale prestate. In masura in care constatau ca actele depuse de firme nu corespundeau standardelor legale (recomandari medicale incomplete, raportari in fals de ingrijiri medicale la domiciliu in perioada in care asiguratul era internat sau decedat, raportarea in fals a unor servicii medicale la domiciliul asiguratului de catre asistenti medicali care figurau in acelasi timp cu activitate medicala in clinici, cabinete medicale etc.), inculpatele ii abordau pe furnizori si ii "invatau" sa faca modificarile necesare pentru a evita sanctiunile legale, pentru a obtine decizii favorabile de decontare a ingrijirilor medicale la domiciliu si chiar pentru a intocmi fictiv raportari de servicii medicale, cu privire la pacienti care nu au primit ingrijiri ori cu privire la asistenti medicali care nu au prestat serviciile raportate.De mentionat ca, desi teoretic aprobarea ingrijirilor medicale la domiciliu presupune doar depunerea dosarului propriu de catre asigurat sau de catre imputernicitul sau legal, fara implicarea firmelor, in realitate, firmele sunt cele care initiaza relatia cu asiguratii, le acorda consiliere pentru intocmirea dosarului care trebuie depus la C.A.S.M.B. si, in multe cazuri, platesc un avocat comun care depune documentele in calitate de imputernicit legal.Cele trei functionate de la C.A.S.M.B. dadeau asigurari ca dosarele depuse de catre firmele agreate vor fi si aprobate. In acest sens, recomandarile medicale erau inlocuite cu altele completate intr-o modalitate indicata de inculpate, indicatiile fiind menite sa garanteze ca numai acele cereri vor fi aprobate, in defavoarea altora.Un alt tip de ajutor acordat de inculpate reprezentantilor firmelor agreate a vizat furnizarea de informatii din bazele de date la care aveau acces (in S.I.U.I. sunt inregistrate toate informatiile medicale privind asiguratul sau medicii aflati in relatie contractuala cu casele de sanatate, inclusiv consultatii, recomandari medicale, medicamente prescrise, servicii medicale prestate de spitale, clinici, furnizori, serviciile prin apelul unic de urgenta 112 etc.). Aceste informatii erau necesare pentru ca raportarile false sa nu fie depistate, mai exact pentru ca pacientul raportat in fals cu ingrijiri medicale la domiciliu sa nu fie decedat, internat in spital ori preluat de ambulanta ori asistentul medical sa nu aiba suprapunere de program cu activitatea medicala raportata in cadrul unei unitati sanitare sau sa nu acumuleze un numar de ore de munca imposibil de prestat sau peste numarul de ore prevazut in contractul de munca si in contractul incheiat cu C.A.S.M.B.Desi procedura C.A.S.M.B. prevede ca listele cu programul de lucru al asistentilor medicali din luna precedenta (denumite grafice) trebuie raportate la C.A.S.M.B. pana in data de 10 a lunii curente, se poate observa ca furnizorii agreati, aflati in coniventa infractionala cu functionarele C.A.S.M.B., obisnuiau sa conceapa fraudulos aceste raportari si dupa o luna fata de momentul in care serviciile medicale erau pretins prestate si chiar dupa data de facturare (decontul trebuie intocmit pana in data de 20 a lunii urmatoare celei in care a fost prestat serviciul). Inregistrarea "graficelor" in S.I.U.I. este indispensabila pentru validarea raportarilor in S.I.U.I. referitoare la serviciile medicale prestate, intrucat pe baza serviciilor raportate si validate se calculeaza sumele de bani ce urmeaza a fi decontate furnizorilor.Inculpatilor li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala.In acelasi dosar sunt cercetate si alte persoane fizice si juridice, intre care 13 inculpati in stare de arest la domiciliu.