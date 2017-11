Mihail Vlasov, fostul presedinte al Camerei de Comert, eliberat conditionat dupa ce a executat mai putin de jumatate din pedeapsa

Judecatorii de la Tribunalul Vaslui au respins contestatiile depuse de catre procurori la decizia eliberarii conditionate emisa de catre Judecatoria Vaslui pe 20 septembrie.Mihail Vlasov a fost condamnat definitiv in iunie 2015 de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 5 ani inchisoare cu executare, pentru trafic de influenta.Initial, Vlasov fusese condamnat in februarie de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare, insa Instanta suprema a admis apelul declarat de DNA si a marit pedeapsa la 5 ani inchisoare.Vlasov a fost gasit vinovat pentru trafic de influenta dupa ce a fost prins in flagrant de procurorii anticoruptie, imediat dupa ce primise 200.000 de euro de la un om de afaceri.Ulterior, Vlasov a fost judecat intr-un alt dosar, fiind acuzat de dare de mita, dupa ce a facut presiuni pe langa un parlamentar pentru ca institutia Registrului Comertului sa fie trecuta, printr-o lege, din subordinea Ministerului Justitiei in cea a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, pe care Vlasov o conducea. In cel de-al doilea dosar, Mihail Vlasov a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu executare. Cele doua condamnari au fost contopite, rezultand o pedeapsa finala de 5 ani si 8 luni de inchisoare. El a executat doi ani si trei luni in regim de detentie la Penitenciarul Vaslui, a stat o luna in arest preventiv si alte doua luni in arest la domiciliu.