DNA: Trei directori din Ministerul Educatiei, urmariti penal in dosarul Bazei sportive "Cutezatorii"

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus extinderea urmaririi penale fata de Mihai Paunica, la data faptei director general la Directia Generala Buget Finante Patrimoniu si Investitii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, Gabriel Liviu Ispas, la data faptei director general adjunct la Directia Generala Juridic si Control din minister si fata de Gabriel Leahu, la data faptei director general la Directia Generala Logistica din acelasi minister, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, se precizeaza intr-un comunicat al DNA transmis joi si citat de Agerpres.Potrivit ordonantelor procurorilor anticoruptie, dosarul are ca obiect modalitatea incheierii Actului aditional numarul 16.832/23.06.2009, act prin care s-a prelungit cu 25 de ani contractul de locatiune (inchiriere) numarul 269/30.04.2004 potrivit caruia Baza sportiva si de agrement pentru copii 'Cutezatorii' din Bucuresti (constand in constructii si teren in suprafata de 5,7 ha) fusese data in folosinta Fundatiei "Dinu Pescariu"."Din probele administrate in cauza, a rezultat ca inculpatul Mihnea Cosmin Costoiu nu a fost singurul semnatar al respectivului act, acesta fiind semnat cu incalcarea dispozitiilor legale si de catre suspectii Mihai Paunica, Gabriel Liviu Ispas si Gabriel Leahu", mentioneaza DNA.In acest dosar, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu este cercetat pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu, iar fostul secretar de stat Mihnea Costoiu este acuzat de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.