Fostul deputat Alin Trasculescu, condamnat in martie 2016 la trei ani de inchisoare pentru fapte de coruptie, a fost eliberat conditionat

"Respinge ca nefondata contestatia promovata de Directia Nationala Anticoruptie- Serviciul Teritorial Galati, impotriva sentintei penale (...) pronuntata de Judecatoria Focsani privind pe condamnatul Trasculescu Alin Silviu, (...) Mentine dispozitiile sentintei penale nr. 1291/25.09.2017, pronuntata de Judecatoria Focsani. Dispune punerea de indata in libertate a condamnatului Trasculescu Alin Silviu(..)", se arata in solutia magistratilor Tribunalului Vrancea, care este definitiva.La scurt timp, fostul deputat PDL, care era incercerat la Penitenciarul Focsani, a fost pus in libertate.In martie 2016, Alin Trasculescu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare. Intanta de fond, respectiv Tribunalul Bucuresti, il condamnase la sapte ani de inchisoare. Trasculescu a fost condamnat pentru trafic de influenta, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata si instigare la spalare de bani, fiind trimis in judecata in aprilie 2013, alaturi de alte persoane.Procurorii DNA au transmis, la momentul trimiterii in judecata, ca "in perioada noiembrie 2010 - noiembrie 2012, inculpatii Trasculescu Alin - Silviu si Calota Marian-Valeriu au constituit o asociere pentru obtinerea de sume de bani prin traficarea influentei, asociere la care au aderat si inculpatii Varvariche Marian, Ene Adrian-Cristian si Geolfan Dorian. In aceasta perioada, inculpatul Trasculescu Alin-Silviu, in calitate de deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al Organizatiei Judetene Vrancea a unui partid politic, a pretins de la reprezentantul unei societati comerciale (denuntator in cauza), initial suma de 50.000 euro, care ulterior a fost majorata la 150.000 euro. De asemenea, Trasculescu Alin-Silviu a pretins si suma de 1.100.000 lei, din care a primit, prin intermediul inculpatului Calota Marian-Valeriu, in trei transe, suma totala de 374.000 lei".