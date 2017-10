Cristian Popescu - Piedone, condamnat la un an închisoare cu suspendare

Initial, Piedone a fost trimis in judecata de Parchetul General pentru savarsirea a trei infractiuni de conflict de interese, insa magistratii i-au schimbat incadrarea in folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane, pentru care a primit un an inchisoare. Judecatorii au dispus insa amanarea aplicarii acestei pedepse pe un termen de supraveghere de 2 ani.''In baza art. 83 alin. 1, 3 C.pen. amana aplicarea pedepsei inchisorii de 1 an, a pedepsei complementare si a pedepsei accesorii, pe un termen de supraveghere stabilit in conditiile art. 84 C.pen., de 2 ani, de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari'', se arata in decizia instantei.Pe durata termenului de supraveghere, Piedone trebuie sa respecte urmatoarele masuri: sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Bucuresti; sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile, precum si intoarcerea; sa comunice schimbarea locului de munca; sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.De asemenea, pe durata termenului de supraveghere, Piedone nu are voie sa exercite functia de primar.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.Cristian Popescu - Piedone a fost trimis in judecata pe 7 noiembrie 2016, pentru savarsirea a trei infractiuni de conflict de interese, intr-un dosar instrumentat de procurorii Parchetului General.Procurorii sustin ca, in calitate de primar al Sectorului 4, in perioada 2013 - 2014, Cristian Popescu-Piedone a semnat acorduri si autorizatii de functionare pentru SC God Trust Enterprises SRL, avand ca obiect principal de activitate restaurante, societate unde cei doi copii ai sai detin calitatea de asociat si functia de administrator.De asemenea, Piedone era acuzat ca a semnat, in calitate de primar, in perioada 2013 - 2015, acorduri de functionare pentru alte doua societati detinute de copiii sai, respectiv SC Sport Team Kart SRL si SC Chocoland SRL.'In perioada 2013 - 2015, Cristian Popescu - Piedone a semnat pentru SC Sport Team Kart SRL SRL, avand ca obiect principal de activitate alte activitati recreative si distractive, doua acorduri de functionare pentru punctul de lucru din Parcul Lumea Copiilor, zona karturi, sector 4 Bucuresti, societate la care numitul P.V. (fiul acestuia) detine calitatea de asociat unic si functia de administrator, si in urma carora unitatea a inceput/si-a desfasurat activitatea comerciala. De asemenea, Cristian Popescu - Piedone a semnat, in anul 2015, acordul de functionare pentru un punct de lucru din Bucuresti al SC Chocoland SRL, avand ca obiect principal de activitate comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate, societate la care numita P.A.M. (fiica acestuia) detine calitatea de asociat unic si functia de administrator, si in urma carora unitatea a inceput desfasurarea activitatii comerciale', mai spuneau procurorii.