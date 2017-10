Decanul Facultatii de Teologie de la Universitatea Ovidius din Constanta, trimis in judecata de DNA

Bogdan-Florin Chiriluta, lectorul ajutat de Bogdan Moise, a fost si el trimis in judecata de DNA, sub control judiciar, pentru fals in declaratii in forma continuata si doua fapte de uz de fals, precum si instigare la abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma participatiei improprii.In perioada 2013 - 2015, inculpatul Chiriluta Bogdan-Florin, in calitate de candidat la posturile didactice scoase la concurs de Universitatea Ovidius Constanta - Facultatea de Teologie, a intocmit in fals un numar de 6 declaratii pe propria raspundere pe care le-a depus la dosarul personal in scopul mentionat mai sus.Ulterior, conducerea Universitatii Ovidius Constanta, actionand fara vinovatie, i-a acordat inculpatului titlurile de lector respectiv conferentiar universitar si l-a numit pe aceste posturi, concomitent cu efectuarea, in perioada februarie 2014 - iunie 2017, a unor plati ilegale (salarii brute) in suma totala de aproximativ 118.570 lei.In acelasi context, in cursul lunii aprilie 2017, inculpatul Chiriluta Bogdan-Florin a prezentat Comisiei de verificare a activitatii stiintifice si de cercetare a candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice de conferentiar si profesor in cadrul Universitatii Ovidius din Constanta, in fotocopie, o revista, sustinand ca in cuprinsul ei ar fi publicat un articol de specialitate. In realitate, inculpatul a inlocuit prin alterarea grafica a machetei articolul original cu al sau.La data de 13 septembrie 2017, cu ocazia audierii, inculpatul a depus la dosarul cauzei, din proprie initiativa, un exemplar al aceleiasi reviste fotocopiate, in care si de aceasta data a inlocuit prin alterarea grafica a machetei articolul original cu al sau.In demersurile sale infractionale, in anul 2013, inculpatul Chiriluta Bogdan-Florin a beneficiat de ajutorul inculpatului Moise Bogdan, in calitate de decan al Facultatii de Teologie din cadrul Universitatii Ovidius Constanta.Concret, inculpatul Moise Bogdan avand si calitatea de persoana insarcinata de catre Senatul Universitatii Constanta cu verificarea criteriilor de promovare a candidatilor, a declarat pe proprie raspundere ca inculpatul Chiriluta Bogdan-Florin indeplineste conditiile respective, ceea ce a condus la consecintele prezentate mai sus.Universitatea Ovidius Constanta s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 118.570 lei, prejudiciu care a fost achitat in intregime de inculpatul Chiriluta Bogdan-Florin.In prezenta avocatului, inculpatul Chiriluta Bogdan-Florin a declarat expres ca recunoaste comiterea faptelor retinute in sarcina sa, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si este de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate, precum si cu forma de executare a acesteia, respectiv:- 2 ani si 3 luni inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani si interzicerea, pe o perioada de 2 ani de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, a dreptului de a ocupa o functie publica.Inculpatul Chiriluta Bogdan-Florin va fi obligat sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada cuprinsa intre 60 si 120 de zile, in conditiile stabilite de instanta.Dosarul de urmarire penala si acordul de recunoastere a vinovatiei privind pe inculpatul Chiriluta Bogdan-Florin au fost trimise la Tribunalul Constanta.Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.