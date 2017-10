Instanta suprema continua dezbaterile in dosarele lui Dragnea si Tariceanu

Insi favorizarea infractorului, instanta urmeaza sa reaudieze patru martori, printre care si pe fosta lui sotie, Ioana Valmar.Calin Popescu-Tariceanu a fost trimis in judecata de DNA pe 7 iulie 2016 pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.Procurorii il acuza pe Tariceanu ca a sustinut in mod nereal ca nu a avut cunostinta despre retrocedarea catre Paul Philippe Al Romaniei a unor suprafete de teren in Baneasa (fosta ferma regala) si Snagov (trunchiul de padure Fundul Sacului), despre implicarea inculpatilor Tal Silberstein, Beny Steinmetz, Moshe Agavi si a altor persoane in procedurile de retrocedare si nici despre actele de vanzare-cumparare vizand aceste bunuri.Calin Popescu-Tariceanu este acuzat ca a mai facut declaratii necorespunzatoare adevarului si nu a spus tot ce stie despre relatia cu inculpatii Tal Silberstein, Dan Catalin Andronic si Remus Truica, despre intalnirile si discutiile purtate cu acesta din urma referitor la taxele notariale privind tranzactionarea imobilelor mentionate si modalitatea de dobandire si valorificare a bunurilor revendicate., la precedentul termen al procesului, din 3 octombrie, trei dintre inculpati - Adriana Botorogeanu, Gheorghe Nicusor si Anisa Stoica - au declarat ca isi mentin cererea de a fi judecati prin procedura simplificata, care presupune recunoasterea vinovatiei si scaderea cu o treime a pedepselor. In schimb, Ionel Marineci, la data faptei sef serviciu in cadrul Complexului de servicii destinat copilului si familiei, a spus in sala de judecata ca nu mai vrea sa fie judecat prin procedura simplificata. De asemenea, avocata care o apara pe Bombonica Prodana, fosta sotie a lui Dragnea, a cerut sesizarea CCR cu o exceptie de neconstitutionalitate, cu privire la articolul 175, alin. 2 din Codul penal, care se refera la calitatea functionarului public in sensul legii penale, solicitarea sa fiind acceptata de instanta.Tot pe 3 octombrie, la sediul instantei supreme a izbucnit un scandal intre sustinatorii lui Liviu Dragnea si un mic grup de protestatari.Liviu Dragnea a fost trimis in judecata de DNA pe 15 iulie 2016, fiind acuzat de savarsirea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a infractiunilor de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual. In acelasi dosar a fost trimisa in judecata si fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei si sef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. De asemenea, au fost trimisi in judecata mai multi angajati de la DGASPC Teleorman.DNA sustine ca Dragnea a intervenit pentru mentinerea in functie a doua angajate de la DGASPC Teleorman si plata drepturilor salariale ale acestora, desi stia ca lucrau de fapt in cadrul organizatiei PSD Teleorman. Este vorba de Adriana Botorogeanu, incadrata din anul 2005 la DGASPC Teleorman in functia de inspector de specialitate in cadrul Serviciului administrativ, si Anisa Niculina Stoica, incadrata, din anul 2006, in functia de referent. Potrivit procurorilor, cele doua angajate nu s-au prezentat la serviciu si nici nu au prestat vreuna dintre activitatile inscrise in contractul lor de munca semnat cu DGASPC Teleorman, desfasurandu-si de fapt activitatea la sediul Organizatiei judetene PSD Teleorman.