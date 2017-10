Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, a sustinut in fata instantei ca este nevinovat in dosarul in care este acuzat de fraude cu fonduri europene si a cerut revocarea controlului judiciar

La Curtea de Apel Constanta a avut loc luni, un nou termen in dosarul in care Arhipeiscopul Tomisului Teodosie este judecat pentru ca ar fi obtinut pe nedrept fonduri europene.Teodosie si ceilalti cinci inculpati din dosar au spus ca nu recunosc faptele pentru care sunt judecati. Arhiepiscopul Tomisului a afirmat in fata instantei ca infractiunile de care este acuzat nu au avut loc si ca este nevinovat. El a precizat ca avea atributii de coordonare legate de problema obtinerii fondurilor europene, dar ca ceilalti inculpati aveau atributii precise in aceasta situatie. Teodosie mai sustine ca delegase aceste atributii catre ceilalti inculpati din acest dosar, acestia fiind cei care au depus documentele pentru obtinerea finantarii europene.Curtea de Apel Constanta urmeaza sa decida in privinta controlului judiciar pe data de 31 octombrie. Urmatorul termen in acest dosar a fost stabilit pentru 27 noiembrie, atunci cand vor fi audiati cinci martori, printre care si un reprezentant al APIA.La final, Arhiepiscopul Tomisului a spus jurnalistilor ca nu stie de ce doar el are control judiciar din acest dosar, precizand ca nu a facut niciun rau si nu a dat nicio declaratie falsa, iar acest lucru se va dovedi.Arhiepiscopul Tomisului a fost trimis in judecata de DNA pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata.Potrivit DNA, in perioada 2010 - 2016, Teodosie Petrescu, in calitate de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, impreuna cu alti cinci inculpati, a folosit si prezentat declaratii false in relatia cu Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (APIA), pentru a primi fonduri europene.In documentele prezentate la APIA, inculpatii au declarat, in mod nereal, ca folosesc anumite suprafete agricole (peste 300 ha), situate in zona denumita 'Ferma 3' - Nazarcea (localitatea Lumina, judetul Constanta), avand categoriile de folosinta 'vii pe rod cu struguri pentru vin'/'vii pe rod cu struguri nobili pentru vin', in conditiile in care, incepand cu anul 2010, pe respectivele suprafete agricole nu mai existau astfel de culturi'.In declaratiile depuse apare si un alt aspect fals si anume ca s-au respectat normele privind bunele conditii agricole si de mediu, printre care si evitarea instalarii vegetatiei nedorite, in conditiile in care parcelele erau abandonate si invadate cu astfel de vegetatie, mentioneaza DNA.Din ancheta efectuata de procurorii DNA a reiesit in acest caz obtinerea pe nedrept de fonduri europene in cadrul schemelor de plata pe suprafata unica in suma totala de 1.392.964 de lei.