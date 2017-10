Dosarul fostului director al Directiei Silvice Botosani, achitat in prima instanta pentru abuz in serviciu, va fi rejudecat

Curtea de Apel Suceava a decis, vineri, sa trimita spre rejudecare Tribunalului Botosani dosarul in care fostul sef al Romsilva Botosani, Mihai Axinte, a fost achitat pentru abuz in serviciu.Magistratii au hotarat desfiintarea in totalitate a sentintei penale pronuntate de Tribunalul Botosani, in noiembrie 2016, decizia Curtii de Apel Suceava fiind definitiva.In data de 3 noiembrie 2016, Tribunalul Botosani a hotarat achitarea lui Mihai Axinte pentru infractiunea de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, considerand ca faptele pentru care a fost trimis in judecata nu sunt prevazute de legea penala. Decizia Tribunalului Botosani a fost atacata la Curtea de Apel Suceava.In decembrie 2015, procurorii DNA Suceava au dispus trimiterea in judecata a lui Mihai Axinte, director in cadrul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva - Directia Silvica Botosani, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.Potrivit rechizitoriului, in perioada 2007-2008, Mihai Axinte ar fi inlesnit diminuarea fondului forestier national proprietate publica a statului roman, cu peste 350 de hectare, prin refuzul de a ataca doua hotarari ale Comisiei Judetene de aplicare a legilor fondului funciar Botosani si a unui titlu de proprietate. Respectivul titlu a fost emis in favoarea unei persoane care nu avea cetatenia romana si nu putea beneficia de dispozitiile legale privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru paduri, iar un raport anterior al Corpului de Control al Regiei Nationale a Padurilor ¬ Romsilva i-a atras atentia lui Axinte asupra acestui aspect.Prejudiciul creat, astfel, sse ridica la aproape 2,5 milioane de lei. In cauza, procurorii instituisera masuri asiguratorii in ceea ce priveste mai multe imobile apartinand lui Mihai Axinte.