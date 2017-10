Dan Diaconescu obtine o prima decizie in instanta de liberare conditionata din inchisoare

'Admite propunerea de liberare conditionata privind pe petentul condamnat Diaconescu Cristian Dan. Dispune liberarea conditionata a condamnatului de sub puterea mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr.1881/2015 emis de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in baza sentintei penale nr. 1186/2013. Pune in vedere condamnatului dispozitiile art. 104 Cod penal, privind revocarea liberarii conditionate. Cu drept de contestatie in termen de trei zile de la comunicare', se arata in hotararea instantei.Dan Diaconescu a fost condamnat, pe 4 martie 2015, la cinci ani si sase luni inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunii de santaj. In acelasi dosar, fostul realizator OTV Doru Parv a fost condamnat la patru ani inchisoare cu executare pentru santaj si interzicerea desfasurarii oricarei activitati in presa scrisa sau audio-video, pe o perioada de cinci ani, iar Mitrus Ghezea, fost realizator la OTV, a fost condamnat la doi ani si sase luni inchisoare cu executare tot pentru santaj.Dan Diaconescu, asociat majoritar la SC Ocram Televiziune SRL si realizator de programe la postul de televiziune OTV, a fost deferit justitiei pentru doua infractiuni de santaj.Potrivit DNA, in perioada mai - septembrie 2009, Dan Diaconescu a exercitat acte repetate de amenintare, atat in mod direct, in cadrul emisiunii de la OTV, cat si indirect, prin intermediul lui Doru Parv, asupra lui Ion Mot, primar al comunei aradene Zarand, pentru a-l determina sa le dea suma totala de 200.000 euro.Sub presiunea acestor amenintari, primarul Ion Mot i-a remis lui Doru Parv suma de 30.000 de euro si 42.000 de lei, scopul fiind ca banii sa ajunga, in final, la Dan Diaconescu.De asemenea, procurorii il mai acuza pe Dan Diaconescu ca, in cursul lunii aprilie 2005, a exercitat acte repetate de amenintare, atat in mod direct, cat si indirect, prin intermediul lui Mitrus Ghezea, realizatorul emisiunii 'Semnal de alarma', difuzata pe acelasi post de televiziune, asupra omului de afaceri Paul Petru Tardea, pentru a-l determina sa-i dea suma totala de 100.000 euro, din care a primit efectiv 4.500 de euro.