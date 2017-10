Petre Toba a venit marti la DNA

Surse judiciare au precizat pentru Agerpres ca el a fost chemat pentru a fi audiat de anchetatori in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina.Joia trecuta, fostul procuror general al Romaniei Ilie Botos a fost audiat ca martor la DNA, in dosarul in care Gabriel Oprea este cercetat pentru abuz in serviciu privind folosirea nelegala a coloanei oficiale, dupa moartea lui Bogdan Gigina, Botos fiind secretar de stat in Ministerul de Interne la momentul accidentului.

Gabriel Oprea este cercetat pentru abuz in serviciu privind folosirea nelegala a coloanei oficiale, dosar deschis dupa moartea politistului Gigina.

In seara de 20 octombrie 2015, in jurul orei 19.00, agentul de politie Bogdan-Cosmin Gigina, care facea parte dintr-un dispozitiv de insotire a ministrului Gabriel Oprea, a fost implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a decedat.