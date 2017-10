O noua condamnare pentru fostul manager al Spitalului Judetean Constanta. Danut Capatana trebuie sa execute in total 7 ani si 8 luni de inchisoare

Tribunalul Constanta a pronuntat, vineri, sentinta intr-un dosar in care Danut Capatana a fost judecat ca a incheiat contracte cu o societate pe care o controla prin intermediul fostei sotii si ar fi prejudiciat Spitalul Judetean Constanta cu peste doua milioane de lei.Instanta l-a condamnat la doi ani si trei luni de inchisoare pentru abuz in serviciu in forma continuata si la noua luni pentru conflict de interese in forma continuata.De asemenea, instanta a contopit pedeapsa cu cea primita in vara acestui an intr-un alt dosar, rezultand o pedeapsa de 7 ani si 8 luni de inchisoare.Totodata, Tribunalul Constanta i-a interzis lui Danut Capatana sa fie ales in functii publice, sa ocupe o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, sa-si exercite profesia sau sa ocupe o functie de conducere pe o perioada de cinci ani dupa executarea pedepsei.Instanta a mai decis sa deduca din pedeapsa inchisorii perioada retinerii si a arestului preventiv, de la 18 mai 2016 si pana la 6 octombrie 2016, precum si perioada executata in cazul sentintei date de Curtea de Apel Bucuresti, de la data de 5 iulie 2017 pana in prezent.Tribunalul Constanta a hotarat ca societatea Mara Investcom SRL Constanta, inculpata in dosar, sa plateasca o amenda penala de 150.000 de lei, iar impreuna cu fostul manager sa achite peste doua milioane de lei catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, reprezentand despagubiri civile.Decizia Tribunalului Constanta nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Constanta in termen de 10 zile.In luna octombrie 2016, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Danut Capatana, la data faptelor manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, pentru abuz in serviciu forma continuata si pentru conflict de interese in forma continuata, dar si a firmei SC Mara Investcom SRL, pentru complicitate la abuz in serviciu.Danut Capatana a condus Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta din 2009 pana in mai 2016.