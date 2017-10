Inalta Curte dezbate contestatia in anulare depusa de Puiu Popoviciu

Puiu Popoviciu a parasit Romania inainte ca instanta suprema sa dea sentinta in acest dosar, fiind localizat in Marea Britanie, de unde autoritatile romane incearca sa il extradeze.Omul de afaceri a fost retinut la Londra, pe 14 august, insa a fost eliberat in schimbul unei cautiuni de 200.000 de lire.Pe 3 august, Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv la 7 ani inchisoare in dosarul 'Baneasa'. In acelasi dosar, au mai fost condamnati Cornel Serban (fostul sef DGIPI) - 2 ani si 6 luni cu executare, Ioan Nicolae Alecu (rectorul USAMV Bucuresti) - 6 ani de inchisoare cu executare, Petru Pitcovici (fost sef in Directia Generala Anticoruptie din MAI) - 2 ani cu suspendare, Stefan Diaconescu - 5 ani cu executare si Andrei Mihai Bejenaru - 6 ani cu executare.Potrivit DNA, in perioada 2000 - 2004, rectorul Ioan Niculae Alecu, beneficiind de sprijinul interesat al lui Popoviciu, in baza unui contract incheiat cu incalcarea prevederilor legale, a facut posibila aducerea unui teren de 224 hectare, apartinand domeniului public al statului, ca aport in natura la capitalul social al SC Baneasa Investments SA, societate controlata de omul de afaceri Puiu Popoviciu.'In conditiile in care terenul respectiv (ferma Baneasa) se afla in proprietatea publica a statului, conform legii, nu putea sa faca obiectul vreunei tranzactii si, in plus, a fost in mod vadit subevaluat. In momentul constituirii ca aport la capitalul social al SC Baneasa Investments SA, terenul a fost evaluat la valoarea de un dolar/mp, in timp ce valoarea de piata de la acea data era de aproximativ 150 euro/mp. Terenul se situeaza in partea de nord a orasului Bucuresti, se invecineaza cu DN1 Bucuresti - Ploiesti, iar pe acest teren s-au construit puncte de lucru si sediile unor importante societati comerciale', sustineau procurorii.Initial, Popoviciu, in intelegere cu rectorul, a creat posibilitatea incheierii unui contract de asociere in participatiune in conditii nelegale, introducand in acest mecanism societatea SC Log Trans, devenita ulterior Baneasa Investments.Potrivit contractului, trebuiau dezvoltate activitati de pomicultura, viticultura, cresterea animalelor pe terenurile fermei Baneasa.'Fara a avea acordul membrilor Biroului de Senat si al Senatului USAMV Bucuresti, Ioan Alecu si Gabriel Popoviciu au stabilit procentele de participare in cadrul asocierii, respectiv 49% pentru Universitate si 51% pentru SC Log Trans. O evaluare asupra terenurilor in suprafata de 224 ha si a imobilelor aferente care urmau a fi aduse in asociere nu fusese facuta. Prin urmare, acceptarea unei cote de participare de 49% de catre Universitate nu s-a facut in conditii legale. In plus, aportul de 51%, sub forma de bani, ce revenea celeilalte parti, a fost doar formal, sumele de bani doar tranzitand conturile societatii', au mai indicat procurorii.Conform acestora, pentru a pune in aplicare intelegerea ascunsa cu omul de afaceri, rectorul i-a indus in eroare pe membrii Senatului USAMV Bucuresti, prezentandu-le date neadevarate si impunand chiar modificarea Cartei Universitatii. De asemenea, a sustinut ca se vor mari salariile cadrelor didactice, ca universitatea va castiga fonduri banesti cu ajutorul carora se va dota unitatea de invatamant, pentru asigurarea unor conditii decente de studiu, ca vor fi construite garsoniere pentru a fi inchiriate de preparatori, asistenti, doctoranzi etc.'Inculpatul Alecu a fost de acord ca sus-mentionatul contract de asociere in participatiune sa fie conceput si redactat de Popoviciu si de avocatii acestuia, fara sa participe consilierul juridic si economistul Universitatii. Contractul a fost semnat la USAMV Bucuresti in conditii improprii de reprezentare a universitatii. In 3 august 2000, incalcand hotararea Senatului USAMV, inculpatii Alecu, Popoviciu si Bejenaru au aportat dreptul de folosinta asupra unui teren de 174 hectare (parte din suprafata de 224 ha a fermei Baneasa), impreuna cu imobilele aferente, la capitalul social al SC Baneasa Investments SA (SC Log Trans). Dupa aportarea dreptului de folosinta, cladirile aferente fermei Baneasa au fost demolate', se arata in rechizitoriu.La solicitarea rectorului Alecu, Popoviciu i-a promis ca il va sprijini sa obtina titlul de proprietate pe terenul aferent fermei Baneasa, iar astfel, in conditii nelegale, in cursul anului 2001, la propunerea subcomisiei de aplicare a Legii 1/2000 (a fondului funciar), comisia municipiului Bucuresti a eliberat titlul de proprietate pentru USAMV Bucuresti.Dupa eliberarea titlului de proprietate, Ioan Alecu, in intelegere cu Popoviciu, a aportat dreptul de proprietate asupra suprafetei de 174 ha la capitalul social al SC Baneasa si dreptul de proprietate asupra cladirilor edificate pe acest teren, desi Hotararea Senatului USAMV interzicea acest lucru.In acest context, terenul a fost subevaluat, iar ulterior, in 2004, a fost aportata si diferenta pana la 224 hectare la capitalul social al firmei, in conditii de subevaluare.'Practic, in urma tuturor acestor activitati, Universitatea de Stiinte Agricole nu a avut niciun beneficiu, dimpotriva, a pierdut suprafata de teren aferenta fermei Baneasa pe care o avea in administrare si in exploatare, initial. Ca urmare a eliberarii titlului de proprietate pe suprafata de 224 ha a fost cauzat statului un prejudiciu de 335.387.260 lei. Prejudiciul cauzat USAMV Bucuresti se ridica la suma de 619.472.218 lei si se compune din valoarea terenurilor aportate prin subevaluare la capitalul social al SC Baneasa Investments SA si din scoaterea din societate a sumelor de bani care fusesera aportate la capitalul social, lipsind societatea de capital de lucru', mai spuneau procurorii.