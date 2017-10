Curtea de Apel Alba mentine achitarea pentru abuz in serviciu, intr-un dosar de frauda de 11 milioane de euro

Potrivit continutului minutei hotararii, pronuntate joi de CA Alba Iulia, instanta a admis apelurile declarate de Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Alba Iulia, partea civila Banca Comerciala Romana SA si experta Ana Turta, dupa repunerea in termenul de apel, impotriva sentintei penale pronuntata de Tribunalul Alba, in martie, in 'Dosarul creditelor la BCR - Alba Iulia'.'Desfiinteaza sentinta penala atacata, privind achitarea inculpatilor Buda Mihai Dan, Bratima Nicolae, Soare Angela-Delia si Stere Ionut-Gabriel pentru savarsirea infractiunilor de spalare a banilor si dispune trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Alba. Mentine celelalte dispozitii din sentinta penala atacata. Ultimul act ramas valabil de la care procesul trebuie sa-si reia cursul este incheierea din 23 ianuarie 2017', se mentioneaza in minuta.Decizia este definitiva.Aproape 30 de inculpati, din care zece angajati, la data faptelor, ai BCR - Sucursala Alba Iulia, si diversi oameni de afaceri, trimisi in judecata in 2014 intr-un dosar de frauda de peste 11,3 milioane euro, au fost achitati in martie, de Tribunalul Alba, de acuzatiile abuz in serviciu si complicitate la abuz in serviciu, in baza deciziei Curtii Constitutionale nr. 405/2016.Conform minutei hotararii pronuntata in acest caz, lucratorii bancari in cauza au fost achitati de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in 'baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. cu aplicarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 405/2016'. Aceeasi hotarare a fost luata si pentru inculpatii acuzati de infractiunea de complicitate la abuz in serviciu.Patru dintre inculpati acuzati de spalare de bani au fost, de asemenea, achitati de Tribunalul Alba.Instanta a decis disjungerea cauzei privindu-i pe inculpatii trimisi in judecata pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata si a dispus formarea unui nou dosar in vederea continuarii judecatii.'In baza art. 25 alin. (5) C.pr.pen. lasa nesolutionata actiunea civila formulata de partea civila Banca Comerciala Romana SA. In baza art. 397 alin. (5) C.pr.pen. mentine masurile asiguratorii luate prin ordonantele procurorului emise in dosarul nr. 171/P/2010 al DNA - Serviciul Teritorial Alba Iulia la 15.05.2012, 03.10.2012, 05.10.2012 si 11.10.2012', mai preciza minuta Tribunalului Alba.In vara anului 2014, inculpatii in cauza au fost trimisi in judecata, in stare de libertate, de catre DNA, intr-un dosar de frauda.BCR s-a constituit parte civila in cauza, cu echivalentul in moneda nationala a sumei de 11.336.000 de euro, reprezentand prejudiciu efectiv produs si beneficiu nerealizat, urmand ca pe parcursul procedurilor sa reactualizeze valoarea prejudiciului, se mentiona intr-un comunicat dat publicitatii la vremea respectiva de DNA.Potrivit rechizitoriului, in perioada 2004-2010, in baza unei rezolutii infractionale unice, zece dintre inculpati, angajati ai BCR, si-au incalcat atributiile de serviciu cu prilejul activitatilor de aprobare a creditelor si/sau tragerii sumelor de bani aprobate in ceea ce priveste firmele administrate sau reprezentate de ceilalti inculpati.'Acest lucru s-a materializat prin depasirea competentei de aprobare, acceptare de documentatii incomplete, neconstituirea si raportarea catre centrala BCR SA a unor firme ca debitor unic fata de care banca inregistra expunere, acordarea de punctaje care favorizau clientul pentru eludarea conditiilor de acordare, neverificarea indeplinirii de catre solicitanti a conditiilor impuse de normele bancare pentru incheierea conventiilor de creditare, precum si a destinatiei sumelor acordate, nerespectarea conditiilor pentru reactivarea si restructurarea creditelor, neurmarirea derularii creditelor de la acordare pana la rambursarea integrala, obtinand astfel un folos material necuvenit pentru acestea, corelativ cu producerea unui prejudiciu in patrimoniul unitatii bancare', au sustinut anchetatorii.Potrivit acestora, un numar de 56 de credite date unui numar de 34 de debitori persoane juridice au fost acordate cu incalcare grava a normelor si instructiunilor de lucru in vigoare, prin depasirea limitelor de autoritate, atat din punct de vedere valoric, cat si din punct de vedere al naturii operatiunii, respectiv prin sprijinirea debitorilor in vederea obtinerii unor astfel de credite prin prezentarea la banca a unor documente in fotocopie, fara a fi certificate pentru conformitate cu originalul, documente care in urma cercetarilor s-au dovedit a fi false.Patru dintre inculpati, in scopul disimularii provenientei ilicite a sumelor obtinute prin incheierea conventiei de creditare, au supus aceste sume unui circuit de reciclare, in urma caruia cea mai mare parte din creditele de investitii au avut ca destinatie finala plati catre furnizori sau acoperirea ratelor de credite, dobanzi si comisioane restante, pe care o serie de clienti, aflati in 'relatii' comerciale, le datorau unitatii bancare.