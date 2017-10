Un denuntator din dosarul 'Referendumul', la DNA pentru a sustine plangeri impotriva lui Dragnea si Carmen Dan

Romica Parpalea, un barbat din comuna Bragadiru, judetul Teleorman, sustine ca a fost vicepresedinte al PSD Teleorman si ca il cunoaste foarte bine pe Liviu Dragnea din vremea cand acesta era presedintele Consiliului Judetean Teleorman, a transmis Alexandru Costache, pentru TVR El a depus o plangere penala impotriva lui Liviu Dragnea si impotriva Tel Drum in luna iulie la DNA, iar acum a fost citat de procurori pentru a-si sustine plangerea. El sustine ca are probe cu care sa dovedeasca ca aceasta companie, Tel Drum, ii apartine lui Liviu Dragnea si are tot felul de acuzatii la adresa liderului PSD, potrivit sursei citate.Romica Parpalea a fost denuntator si in Dosarul Referendumului, in care Liviu Dragnea a primit o condamnare cu suspendare.In presa el este cunoscut drept "mortul lui Dragnea", intrucat in urma cu 4 ani Liviu Dragnea ii acuza pe procurori ca l-au trimis in judecata in Dosarul Referendumului in baza unui denunt facut de o persoana decedata in 1991. Imediat Romica Parpalea a iesit cu declaratii si a spus ca el este denuntatorul din Dosarul Referendumului si ca iata, este viu.Romica Parpalea: "In privinta privatizarii Tel Drum, dupa ce Consiliul Judesean a facut investitii foarte mari, dl Dragnea, printr-o semnatura simpla, ca presedinte al Consiliului Judetean, a oferit aceasta societate puternica unui apropiat care era presedinte executiv la PSD, care eu am colaborat cu el foarte bine. (...) PNL nu a avut curajul sa-i faca o plangere penala domnului Dragnea. Si atunci a facut o plangere penala pe numele unui mort din Turnu Magurele. Cand au descoperit organele de cercetare penala ca persoana respectiva care facuse denuntul era mort. Dupa aceea, d-voastra de la Bucuresti ati spus 'dl Parpalea a inviat, e mortul din dosarul lui Dragnea'".Parpalea a afirmat ca a depus plangeri penale si impotriva lui Dragnea, dar si impotriva lui Carmen Dan, pe care o acuza de abuz in serviciu, trafic de influenta si luare de mita."In cazul lui Carmen Dan - abuz in serviciu, trafic de influenta s-ar putea sa fie si luare de mita, cu privire la persoanele care au fost in comisiile fondului funciar in anumite localitati, daca a stiut sau n-a stiut, cum le-a dat girul", a sustinut Parpalea, care a apreciat ca, in calitate de fost prefect de Teleorman, Carmen Dan "trebuie sa se gandeasca la miliardele pe care le-a oferit celor din aparatul propriu" in perioada in care era in functie, potrivit news.ro.In ceea ce-l priveste pe Liviu Dragnea, el a apreciat ca este vorba despre trafic de influenta si abuz in serviciu."Sa vedem daca toate aceste beneficii ale Tel Drum s-au intors in cadrul familiei Dragnea, ce inseamna? Adica a beneficiat direct", a declarat Romica Parpalea.Barbatul sustine ca probe reprezentand documente, inscrisuri, declaratii de martori in sprijinul acuzatiilor sale.