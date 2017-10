Procurorul Emilian Eva, condamnat la 2 ani si 11 luni inchisoare cu suspendare

De asemenea, Emilian Eva a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 12.000 lei pentru fals in declaratii, insa el a fost achitat pentru spalare de bani.Instanta a dispus in cazul lui Emilian Eva un termen de supraveghere de 4 ani, el fiind obligat sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 120 zile in cadrul Consiliului Local Iasi - Directia de Asistenta Comunitara sau Directia Exploatare Patrimoniu.In acelasi dosar, fiica procurorului, Bianca Madalina Eva, si nepotul sau, Ioan Eva, au fost achitati pentru marturie mincinoasa.Pe latura civila, judecatorii au dispus confiscarea de la Emilian Eva a sumelor de 18.400 euro si 2.700 lei, precum si trei tablouri: 'Cu gandul la tine' semnat Alexandru Panatta Codreanu, 'Ulcica cu flori' semnat Uzum si 'Peisaj citadin' semnat Negely.In schimb, magistratii au hotarat restituirea unor tablouri catre Bianca Madalina Eva, aflate in custodia Muzeului National de Arta al Romaniei, respectiv 'Peisaj nuptial' (semnat E. Bousca), 'Trandafiri in glastra' (Constantin Artachino), 'Natura statica cu vase si masca' (Mircea Ciobanu), 'Bust de femeie' (Maxy), 'Petunii' (Denise), 'Peisaj din Delta Dunarii' (Constion), precum si statueta 'Tors' semnata Marcel Guguianu.De asemenea, au fost restituite mai multe tablouri catre Iuliana Eva, Adrian Rublinschi si Dan Nicolae Tesloianu.Emilian Eva a devenit cunoscut dupa ce a instrumentat dosarul privatizarii ICA, in care Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de inchisoare.Potrivit anchetatorilor, in cursul lunilor mai - iunie 2014, perioada in care o ruda a sa se afla internata in spital, Emilian Eva i-a solicitat unui medic sa depuna toate diligentele profesionale 'ca sa fie bine pentru toata lumea', in sensul de a-i acorda tratamentul de specialitate persoanei internate."Ulterior acestei solicitari, in data de 16 iunie 2014, inculpatul Eva Emilian a dispus printr-o ordonanta clasarea unei cauze penale, respectiv renuntarea la urmarirea penala fata de medicul respectiv, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de luare de mita, inselaciune, purtare abuziva, fals intelectual, uz de fals. Solutia a fost dispusa la un interval de patru zile de la data repartizarii dosarului respectiv procurorului Eva Emilian", a aratat DNA.Dupa solutionarea favorabila a acestei cauze, in intervalul august 2014 - ianuarie 2015, Emilian Eva a pretins si primit de la medicul respectiv diverse bunuri si foloase necuvenite drept contraprestatie pentru solutia favorabila adoptata.In perioada ianuarie - februarie 2015, beneficiind de ajutorul fiicei sale, Bianca Madalina Eva, procurorul a obtinut de la Ministerul Culturii - Directia Judeteana pentru Cultura Iasi un certificat de export definitiv si a trimis in Regatul Unit al Marii Britanii trei tablouri, spre a fi valorificate prin intermediul unei case de licitatii aflate pe teritoriul acestui stat, una dintre aceste picturi fiind pretinsa si primita cu titlu de mita.Procurorii DNA mai aratau ca, in intervalul august 2014 - iunie 2015, Emilian Eva a achizitionat, in vederea revanzarii, si a intermediat vanzarea, respectiv cumpararea, percepand comisioane in urma tranzactiilor intermediate unui numar de peste 200 de picturi, desi calitatea de magistrat este incompatibila cu efectuarea actelor de comert.Fiica procurorului, Bianca Madalina Eva, si nepotul sau, Ioan Eva, l-au ajutat pe Emilian Eva sa transporte si sa vanda respectivele tablouri, cei doi fiind trimisi si ei in judecata pentru marturie mincinoasa.