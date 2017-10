Dosarul Unitatii de arsi de la Floreasca: Legaturile dintre Ioan Lascar si firme controlate de Sorin Oprescu

Reamintim ca Ioan Lascar, fostul sef al Clinicii de Chirurgie Plastica si Microchirurgie Reconstructiva din cadrul Spitalului de Urgenta Floreasca, a fost trimis luni in judecata de procurorii DNA pentru abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave in legatura cu dotarea Unitatii de arsi de la Spitalul Floreasca. Alaturi de Ioan Lascar a fost trimis in judecata, in acelasi dosar, si Alexandru Radu Macovei, la data faptei managerul Spitalului de Urgenta Floreasca, pentru aceeasi acuzatie.In acest dosar au mai fost trimisi in judecata Aurel Catalin Galea, administratorul firmei S.C. Gemedica S.R.L., si S.C. GEMEDICA S.R.L. pentru complicitate la abuz in serviciu.In dosar, procurorii arata ca Ioan Lascar a intocmit caietul de sarcini pentru a favoriza operatorul economic GEMEDICA S.R.L. in procedura de licitatie "datorita relatiei profesionale pe care a avut-o de-a lungul timpului cu CENTRUL MEDICAL ACADEMICA, a carui activitate este administrata de SC MEDICAL PRESTIGE SRL si de SC ANAIS MEDICAL CENTER SRL, aceste doua societatii fiind afiliate si coordonate de inculpatul Galea Aurel Catalin, administratorul GEMEDICA S.R.L., si de persoane apropiate acestuia".Potrivit sursei citate, Galea Aurel Catalin si Sorin Oprescu "controleaza impreuna un grup de firme afiliate, fie prin intermediul membrilor de familie, fie prin intermediul unor societati de tip offshore - pe care le reprezinta in relatiile cu tertii".Galea, asociat si administrator al societatilor GEMEDICA SRL si THREE FARM SRL, a infiintat impreuna cu fratii Sorin si Dorin Oprescu SC MEDICAL PRESTIGE SRL.Aceasta societate, MEDICAL PRESTIGE SRL, este administratorul SC ANAIS MEDICAL CENTER SRL si impreuna administreaza Centrul Medical ACADEMICA (Clinica Academica Pitar Mos si Clinica Academica Aviatorilor).In dosar se arata ca "de-a lungul timpului, structura participatiilor la capitalul social al acestor societati s-a schimbat (in sensul ca asociatii si-au cedat intre ei partile sociale, au introdus in societati alti membri de familie, respectiv Galea Gizella - mama lui Galea Aurel Catalin si Oprescu Mircea Sorin - fiul lui Oprescu Sorin Mircea) dar in mod constant aceste societati au fost detinute, controlate si administrate prin membrii celor doua familii".