Cum a ajuns o barocamera importata din Germania cu 507.000 lei sa fie cumparata de Spitalul Floreasca condus de Radu Macovei si Ioan Lascar cu 3,4 milioane lei

Reamintim ca Ministerul Sanatatii, condus de ministrul Vlad Voiculescu, a trimis in 2016 o sesizare la parchet in acest caz. Prima investigatie jurnalistica pe aceasta tema a fost publicata de Gazeta Sporturilor, dupa incendiul din clubul Colectiv.Astfel, barocamera a fost vanduta de producatorul HAUX LIFE SUPPORT GMBH, GERMANIA catre GRANDPHARMA S.R.L. pentru 507.149,5 lei.GRANDPHARMA S.R.L. a vandut ulterior barocamera catre GEMEDICA S.R.L. cu 1.640.557,6 lei.Gemedica SRL, administrata de Galea Aurel Catalin, este firma care a castigat licitatia pentru infiintarea unitatilor de arsi in cadrul spitalelor de urgenta, la Spitalul Floreasca.Aceasi barocamera a fost vanduta de GEMEDICA S.R.L. catre Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti cu un pret de 2.760.000 lei + TVA (662.400 lei), pretul total fiind de 3.422.400 lei.GRANDPHARMA S.R.L. a fost verificata de inspectorii antifrauda care au descoperit ca societatea ar fi redirectionat profitul realizat catre un grup de firme coordonate de aceeasi persoana, respectiv Daniel Dochia, care este si reprezentantul societatii care presteaza servicii de contabilitate pentru aceasta companie.Astfel, in perioada 2010-2014, GRANDPHARMA SRL a avut o marja de profit net cuprinsa intre 7,18% si 13,01%, cu exceptia anului 2013 cand desi a inregistrat cea mai mare cifra de afaceri din toata perioada a avut o marja de profit de doar 1,27%, potrivit dosarului DNA.Cu toate ca doar din vanzarea barocamerei, GRANDPHARMA SRL ar fi trebuit sa realizeze un profit de 1.142.055,50 lei, la sfarsitul anului financiar societatea a inregistrat un profit de 25.850 lei, potrivit sursei citate.Intr-o perioada foarte scurta de timp, respectiv noiembrie - decembrie 2013, societatea a inregistrat cheltuieli cu serviciile in valoare de 1.006.204,52 lei fara TVA, serviciile fiind de tip consultanta, studii de piata, marketing, pe aceasta cale fiind practic redirectionat profitul obtinut din vanzarea camerei hiperbare catre societatile comerciale VIMAR S SRL, CSM IMPEX, REICHEL NETWORK SRL, DANIEL DESIGN CONSULTING SRL si MARCONT SRL, toate controlate de Daniel Dochia, se arata in dosar.Acest nou dosar a fost disjuns si va fi declinat in favoarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, unitate de parchet competenta material si teritorial sa solutioneze cauza.In dosarul care a vizat dotarea Unitatii de arsi au fost trimisi in judecata Ioan Lascar, fostul sef al Clinicii de Chirurgie Plastica si Microchirurgie Reconstructiva din cadrul Spitalului de Urgenta Floreasca, Radu Alexandru Macovei, managerul Spitalului Floreasca, la data faptelor, si Marina-Magdalena Gontariu, la data faptei seful biroului de achizitii al spitalului In acest dosar este acuzat un prejudiciu in cuantum de 8.213.831,35 lei, din care 4.791.431,35 lei reprezentand diferenta dintre pretul de livrare a echipamentelor medicale catre autoritatea contractanta si pretul de achizitie a acestora de catre ofertantul GEMEDICA S.R.L. de la furnizorii sai si 3.422.400 lei reprezentand contravaloarea barocamerei (care nu poate fi pusa in functiune). Totodata a fost obtinut un folos necuvenit (8.213.831,35 lei) pentru operatorul economic mentionat.In dosar se arata ca, la nivelul anilor 2013-2014, in Romania existau 26 de producatori si 17 distribuitori diferiti pentru cele 54 chipamente medicale necesare dotarii Clinicii de chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti.S-a ales insa un singur caiet de sarcini pentru 54 repere de echipamente medicale, care ar fi fost intocmit de Ioan Lascar si aprobat de Macovei.Valoarea totala estimata a acestor echipamente a fost intre 26.130.380,57 lei si 38.937.345,1 lei, fara TVA.Martori in acest dosar afirma ca nicio companie de pe piata nu ar fi putut asigura toate cele 54 de repere, ci doar "un integrator ar fi putut sa faca asta". Un astfel de integrator ar fi fost GEMEDICA SRL.GEMEDICA S.R.L. a fost singurul ofertant care a participat la procedura de atribuire derulata de Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti. Comisia de evaluare constituita la nivelul autoritatii contractante iar oferta financiara in cuantum de 38.935.650 lei, fara TVA, a fost declarata admisibila.