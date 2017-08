UPDATE Tel Drum, o firma sora si patru persoane, puse sub urmarire penala. Dosarul se refera la fonduri europene obtinute ilicit si a pornit de la o sesizare a Oficiului de Combatere a Spalarii Banilor

Dosarul a pornit de la o sesizare, facuta in mai 2017, de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor cu privire la suspiciuni privind activitatea unor firme, care, in cursul anului 2016, ar fi folosit o schema de obtinere ilicita de fonduri europene prin supraevaluarea pretului unor utilaje.Tel Drum SA, Petre Pitis si Mircea Visan, reprezentanti ai Tel drum, sunt urmariti penal pentru folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.De asemenea, WSFA Impex SRL, Florian Ion (reprezentant al WFA Impex) si Neda Florea, (reprezentant al Tel Drum), sunt urmariti penal pentru complicitate la infractiunea mentionata mai sus.Ce spun procurorii:"In cursul lunii iulie 2015, Ministerul Fondurilor Europene a admis la contractare un proiect propus de societatea comerciala TEL DRUM SA in cadrul programului "Cresterea Competitivitatii Economice", finantat din fonduri europene. In cadrul proiectului TEL DRUM SA urma sa achizitioneze o "statie mobila de mixturi asfaltice pentru cresterea competitivitatii economice a SC TEL DRUM SA".In urma depunerii cererii de rambursare in luna februarie 2016, beneficiarul TEL DRUM SA a primit din fonduri europene, suma de 4.170.462,5 lei, suma apropiata de valoarea maxima eligibila in cadrul proiectului, nerambursabila.A rezultat ca, in cadrul proiectului prin care a primit finantare din bani europeni, TEL DRUM SA, prin reprezentantii sai Visan Mircea si Petre Pitis si cu ajutorul persoanei juridice WFA Impex SRL si a lui Neda Florea si Ion Florian, a simulat procedura prin care a achizitionat statia mobila de preparare mixturi asfaltice.Ca urmare a procedurii de achizitie, a reiesit ca ofertantul castigator este firma WFA IMPEX SRL. In realitate, aceasta firma are o relatie de afiliere cu TEL DRUM, ea fiind doar interpusa intre furnizorul utilajului si beneficiarul TEL DRUM cu unicul scop de a majora artificial pretul de achizitie a utilajului si, pe cale de consecinta, de a majora suma nerambursabila obtinuta de TEL DRUM SA.Mai mult, TEL DRUM SA a purtat negocieri directe cu furnizorul, inclusiv in ceea ce priveste oferta pe care furnizorul urma sa o faca firmei WFA Impex SRL si a oferit firmei castigatoare SC WFA Impex SRL, informatii privind procedura de atribuire a contractului de furnizare a bunului, inainte de publicarea anuntului pe site-ul www.fonduri-ue.ro.Concret, la data de 9 februarie 2016, beneficiarul TEL DRUM SA a depus cererea finala de rambursare care continea date inexacte cu privire la respectarea regulilor privind achizitiile publice si cu privire la conformitatea utilajului cu obiectivele proiectului (avand in vedere ca utilajului livrat ii lipseau unele componente ce fusesera mentionate expres in planul de afaceri si in obiectivul general al proiectului).De asemenea, beneficiarul proiectului TEL DRUM SA a folosit, cu rea-credinta, documente si declaratii false, inexacte si incomplete, respectiv declaratiile privind inexistenta conflictului de interese, desi exista o relatie personala intre Pitis Petre, Neda Florea si Ion Florian si o relatie de afiliere intre TEL DRUM SA si WFA Impex SRL, documentele privind procedura de achizitie a utilajului care a fost simulata atat in ceea ce priveste respectarea regulilor de derulare cat si in ceea ce priveste desemnarea ofertantului castigator si a pretului.In consecinta, pe nedrept, societatea comerciala TEL DRUM SA a obtinut suma de 4.170.462,50 lei reprezentand cheltuiala eligibila nerambursabila din fonduri europene."