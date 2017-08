Petre Pitis, directorul Tel Drum, despre Liviu Dragnea: M-ati inebunit cu personajul asta! Il cunosc ca-i din judet, am jucat cu el fotbal in liceu

"Am fost anuntat ca s-a inceput urmarirea penala. Din punctul meu de vedere este o eroare. Este vorba de un denunt facut aiurea. A inceput o ancheta, aveti rabdare", a declarat Pitis.Intrebat daca el ste interfata lui Liviu Dragnea, Pitis a negat. "M-ati inebunit cu personajul asta! Il cunosc ca-i din judet, am jucat cu el fotbal in liceu cand eram elev in clasa a XI a", a explicat directorul Tel Drum.In ceea ce priveste participarea la licitatii el a sustinut ca din 70-80 de participari, castiga la 20."La licitatii, in medie, avem 70-80 participari pe an si castigam 20. E normal, ca la toate firmele din tara, n-avem succese deosebite", a afirmat Petre Pitis.