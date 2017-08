Cererea de eliberare conditionata a lui Dorin Cocos, respinsa de instanta

Instanta a stabilit ca Dorin Cocos poate face o noua cerere de eliberare conditionata pe 1 noiembrie 2017."Respinge ca nefondata propunerea de liberare conditionata privind pe petentul condamnat Cocos Dorin, in prezent incarcerat in Penitenciarul Bucuresti - Jilava. Fixeaza termen de reiterare a cererii la data de 01.11.2017. In baza art. 275 alin. 3 din Cod procedura penala cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Masura dispusa se comunica Administratiei locului de detinere. Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare", se arata in hotararea instantei.Pe 3 octombrie 2016, Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat definitiv pe Dorin Cocos la 2 ani si 4 luni de inchisoare. In acelasi dosar au mai fost condamnati fostul ministru Gabriel Sandu - 3 ani, fostul primar Gheorghe Stefan - 6 ani, omul de afaceri Nicolae Dumitru - 2 ani si 4 luni.Judecatorii au decis atunci si confiscarea unor importante sume de bani de la cei patru condamnati: 9 milioane de euro de la Dorin Cocos, 2 milioane euro si 1 milion de dolari de la Nicolae Dumitru, 4 milioane euro de la Gheorghe Stefan si 2,1 milioane euro de la Gabriel Sandu.Fostul ministru Gabriel Sandu, oamenii de afaceri Nicolae Dumitru si Dorin Cocos, precum si fostul primar din Piatra Neamt Gheorghe Stefan au fost trimisi in judecata de DNA pentru fapte de coruptie.Potrivit DNA, contractul-cadru de inchiriere de licente Microsoft din 15 aprilie 2004 ar fi fost incheiat in conditii oneroase pentru bugetul de stat, asigurand posibilitatea deturnarii unui discount de circa 47% acordat de firma in considerarea Guvernului Romaniei si, implicit, permitand plata unor comisioane catre persoanele implicate.Astfel, sustin anchetatorii, contractul-cadru s-ar fi incheiat cu incalcarea dispozitiilor legale privind achizitiile publice, invocandu-se in mod nereal calitatea de unic distribuitor a Fujitsu Siemens Computers, la un pret cu cel putin 40% mai mare fata de pretul real, avand la baza un necesar nefundamentat."La nivelul anului 2009, institutiile beneficiare utilizau 150.694 licente ce au fost achizitionate in perioada 2004 - 2008 in baza prevederilor contractului comercial de inchiriere a licentelor referitor la produsele Microsoft nr. 0115 RO si a actelor aditionale ale acestuia. Efectele contractului au incetat la 26 aprilie 2009, data la care a expirat si dreptul neexclusiv de utilizare a licentelor. In contextul incetarii dreptului de utilizare a licentelor si a efectelor contractului de inchiriere de licente, a fost identificata o noua oportunitate de afaceri in distribuirea de licente Microsoft catre Guvernul Romaniei", preciza DNA.In primavara anului 2009 a avut loc o intrevedere intre Cocos, Stefan, Sandu si alte persoane pentru a discuta chestiuni generale legate de posibilitatile pe care le avea Ministerul Comunicatiilor la finalizarea contractului cu Fujitsu Siemens Computers, pentru asigurarea in continuare a licentelor necesare: exercitarea dreptului de cumparare sau incheierea unui nou contract de inchiriere.