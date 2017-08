Ilie Dragne, eliberat din arest preventiv, dupa ce a fost plasat sub control judiciar

Ilie Dragne, personaj apropiat de familia lui Liviu Dragnea, a fost retinut joi de procurori Parchetului General, a anuntat avocata acestuia, Maria Vasii.El ar fi acuzat de o evaziune fiscala de 200.000 de euro, potrivit avocatei. Ilie Dragne, administratorul firmei de porci Ferma Salcia SA (controlata de fiul lui Liviu Dragnea), a fost audiat joi de procurori in dosarul de evaziune in care au avut loc perchezitii la ferma de porci. Ilie Liviu Dragne (nascut in 1968 in comuna natala a lui Liviu Dragnea, fara legaturi de rudenie cu Liviu Dragnea) este un personaj-cheie in increngatura de firme detinute de familia si prietenii lui Liviu Dragnea, presedintele PSD.In acest dosar, mai multe firme sunt banuite de evaziune fiscala de 9 milioane de euro. Avocatul lui Ilie Dragne a spus ca acesta "nu a fost in societate" la momentul la care s-a facut tranzactia din 2013, la care se refera procurorii.Alte opt persoane au fost retinut in acest dosar dupa ce au fost efectuate perchezitii in mai multe locuri.