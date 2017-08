Tribunalul Constanta judeca pe 4 septembrie cererea de eliberare conditionata a lui Mircea Basescu

Pe 19 iulie, Judecatoria Medgidia a admis cererea fratelui fostului presedinte Traian Basescu, Mircea Basescu, de eliberare conditionata, sentinta fiind insa contestata de procurorii anticoruptie la Tribunalul Constanta.Cererea judecata pe 19 iulie a fost a treia solicitare de eliberare conditionata depusa de Mircea Basescu, in cazurile anterioare deciziile similare ale judecatorilor de la Medgidia fiind atacate de procurorii DNA, care au avut castig de cauza in instanta superioara.Mircea Basescu a executat un an din cei patru ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in favoarea interlopului Sandu Anghel, zis Bercea Mondial. In iunie 2016, judecatorii Curtii de Apel Constanta l-au condamnat pe Mircea Basescu la 4 ani de inchisoare cu executare, intr-o cauza in care sunt implicati membri ai familiei lui Bercea Mondial.