Primarul din Targu Mures, Dorin Florea, pus sub acuzare de procurorii DNA, alaturi de consilierul sau, pornind de la incalcarea unei decizii a ANI

In acelasi dosar, procurorii DNA Tirgu Mures au dispus punerea in miscare a actiunii penale si masura controlului judiciar pentru 60 de zile fata de fostul viceprimar al orasului, Claudiu Sergiu Maior, acuzat de infractiunea de uzurparea functiei, cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau altul, savarsita in forma continuata (9.198 acte materiale),Care sunt acuzatiile procurorilor:Maior, consilier al primarului Florea, in perioada 9 martie 2016 - 29 iunie 2017, a semnat 9.198 ordine de plata ale Primariei Tg. Mures - desi acest lucru nu intra in atributiile sale legale de serviciu, fiindu-i interzise de lege. Interdictia a rezultat din incompatibilitatea stabilita de Agentia Nationala de Integritate (ANI) si confirmata de instanta prin decizie definitiva la data de 1 martie 2016. Aceasta imprejurare a avut ca efect pierderea, de catre Maior Sergiu Claudiu, a dreptului de a ocupa o functie sau o demnitate publica in urmatorii 3 ani.Dupa ce a demisionat din functiile de viceprimar si de consilier local, Maior a fost angajat de primarul Florea pe postul de consilier al primarului.Mai mult, printre atributiile primite figura si aceea de a semna ordinele de plata, atributie pe care Maior Sergiu Claudiu o indeplinise si in calitate de viceprimar. Concret, in calitate de primar al municipiului Tirgu Mures, primarul Florea Dorin a emis doua dispozitii (nr. 971/04.03.2016 si nr. 1838/24.06.2016) prin care, cu nerespectarea Legii nr. 176/2010, i-a creat lui Maior Sergiu Claudiu cadrul necesar sa efectueze acte ce implica exercitarea prerogativelor de putere publica, cu toate ca se afla sub interdictia anterior mentionata.Prin cele descrise mai sus a fost incalcat si art. 54 alin. 5 din Legea nr. 273/2006 care stipuleaza ca "...Instrumentele de plata se semneaza de catre contabil si seful compartimentului financiar-contabil".Pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul Maior Sergiu Claudiu trebuie sa respecte urmatoarele obligatii:a) sa se prezinte la Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Mures, ori de cate ori este chemat;b) sa informeze de indata Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Mures cu privire la schimbarea locuintei;c) sa se prezinte la Inspectoratul de Politie al Judetului Mures - Serviciul de Investigatii Criminale - Biroul Supravegheri judiciare, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemata;d) sa nu depaseasca limita teritoriala a Romaniei, avand interdictie de a parasi tara, interdictie ce poate fi ridicata doar cu incuviintarea prealabila a procurorului competent;e) sa nu se apropie si sa nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele mentionate in ordonanta, precum si cu toti ceilalti salariati ai Primariei Tg. Mures;f) sa nu desfasoare activitatea de consilier al primarului Municipiului Tg. Mures in exercitarea careia a savarsit infractiunea pentru care este cercetat;g) sa nu se deplaseze in incinta Primariei Municipiului Tg. Mures.